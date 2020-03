Pneumonia që do sulmonte mushkëritë dhe u reziston trajtimeve, u parashikua që në vitin 2008

Ju sugjerojme



Në verën e vitit 2008, një e moshuar e cila pretendoi se filloi të merrte parashikime që në moshën 5 vjeç, publikoi një libër që përmbante një parashikim të keq.





“Rreth vitit 2020, një sëmundje e rëndë si pneumonia do të përhapet në të gjithë globin, duke sulmuar mushkëritë dhe tubat bronkial dhe duke rezistuar ndaj të gjitha trajtimeve të njohura. Pothuajse më shqetësuese sesa vetë sëmundja do të jetë fakti që papritmas do të zhduket aq shpejt sa arriti dhe do sulmojë përsëri dhjetë vjet më vonë, dhe pastaj do të zhduket plotësisht”, – shkruante ajo.









Parashikimi u venit nga kujtesa publike dhe autori i librit Sylvia Browne, vdiq në vitin 2013. Por pandemia e koronavirusit është sjellë në vëmendje nga libri i Broëne, “Fundi i ditëve: parashikimet dhe profecitë mbi fundin e botës”, ku në Amazonë po shitet për qindra dollarë.

Etiketa: Koronavirusi