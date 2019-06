Po e filmonte pakrehur dhe make-up, Cardi B sherr me gazetaren

Ju sugjerojme

Cardi B njihet si ndër reperet më problematike që gëzon tregu ndërkombëtar muzikor. Ndërkohë që mbi të rëndojnë akuzat e dy striptisteve për sulm dhe ngacmim, Cardi B është përplasur verbalisht me një gazetare, e cila tentoi ta merrte në pyetje.

“Sigurisht, por e shihni si dukem. Nuk dukem aspak bukur. Jam me babain dhe vajzën…nuk dukem aspak e përshtatshme për këtë intervistë. Ti je femër dhe dukesh mirë me makiazh, ndërsa unë jo. Flokët e mi duken si mos më keq. Mos ma bëj mua këtë”– i është drejtuar Cardi B gazetares spanjolle, e cila e ndali atë teksa po i drejtohej hotelit.

Reperja vijoi t’i drejtohej edhe më tej, duke shprehur qartazi kërkesën që i ati të mos filmohej.“Mos e nxirr babain tim në televizor, sepse babai im nuk ecën me truproja. Ti nuk e di që njerëzit mund t’i bëjnë keq atij… Mos eja pas meje fshehtazi me kamerë, kjo është mungesë respekti. Unë jam me fëmijën tim.”

Etiketa: Cardi B