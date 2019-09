Po flet e gjithë bota, ironi dhe tallje për gafën e francezëve/VIDEO

Nuk është normale ajo që ndodhi në “Stade de France”, pesë minuta para fillimit të ndeshjes, kohë kur është programuar sipas standardeve të UEFA-s të luhen himnet kombëtare të skuadrave që sfidohen. Një gafë e dyfishtë e francezëve organizatorë, që luajtën himnin e gabuar dhe më pas e korrigjuan duke i kërkuar ndjesë kombëtares së gabuar…, jo Shqipërisë, por Armenisë…

Përballë kësaj situate reagoi vetë presidenti francez, Emmanuel Macron, i cili i kërkoi ndjesë kryeministrit Edi Rama për gafën e patolerueshme siç e quajti ai ngatërresën e drejtuesve të Federatës së Futbollit.

Skandal, ndaj dhe jehona e këtij incidenti në Paris bëri më shumë zhurmë, në mediat e huaja, se fitorja e Francës 4-1 përballë Shqipërisë…

Kush e di si janë ndjerë lojtarët kuqezi në mesin e fushës, kur kanë dëgjuar himnin që nuk ishte i tyre…? Pyetjes i jep përgjigje Gazzetta dello Sport: “Sytë e Strakoshës thonë gjithçka: “Djema ky nuk është himni ynë!”. Shqiptarët mbetën të palëvizur në mesin e fushës, të turpëruar e duke mos e besuar atë që po ndodhte, ndërsa në “Stade de France” luhej himni i Andorrës. Ky është përshkrimi që i bën gazeta më e madhe italiane incidentit.

France-Albania UEFA qualifier delayed after French play Andorran national anthem instead of Albanian, enraging Albania & leading them to refuse to start the match until the proper anthem was played pic.twitter.com/Qr3oT9rSpN

— Timothy Burke (@bubbaprog) September 7, 2019