“Po këta çne bashkë?”/ Amarda flet për marrëdhënien me Ermalin

Amarda Toska ka folur së fundmi në “Këndin e së Vërtetës” me moderatorin Edi Manushi për marrëdhënien me të shoqin dhe babain e dy fëmijëve të saj, Ermal Mamaqin. Ajo u shpreh se së bashku me Ermalin gjithnjë ka qenë e bindur për vazhdimësinë e lidhjes dhe se vitet që mbartin mbi shpinë i cilëson si përgjigjen më të mirë për pyetjen “Po këta çne bashkë?”

“E kam dëgjuar në fakt disa herë këtë shprehje, por megjithatë ne që prej fillimit të lidhjes sonë kemi qenë paksa të bindur për vazhdimësinë dhe e mendonim të dy që vetëm koha do t’i vërtetonte të kundërtën njerëzve dhe në fakt ne kemi qëndruar të lidhur më shumë se kurrë. Përgjatë gjithë viteve kemi punuar, krijuar gjëra bashkë dhe mendoj që ata që kanë folur…”– tha Amarda.

Ajo u shpreh më tej se nuk e tremb aspak suksesi i bashkëshortit si moderator dhe aktor, për një arsye të thjeshtë. “Nuk më tremb suksesi Ermalit edhe e dini pse, sepse ne jemi njohur në një ambjent artistësh. Ne jemi rritur në ambjente artistike dhe kemi bërë shkollë artistike të dy. Nuk më tremb por nuk them që nuk ka shqetësime, sfida dhe pengesa që duhen kaluar.”

