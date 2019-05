Humb jetën 66-vjeçari, përplaset nga një makinë

Ju sugjerojme

Një aksident, me pasojë vdekjen e një personi ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Fier. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:55, në aksin rrugor Seman – Fier, ku 66-vjeçari me inicialet R.K., po lëvizte me biçikletë, kur është goditur nga një automjet ende i paidentifikuar. Ai është dërguar menjëherë në spital, por nuk ka arritur t’i mbijetojë plagëve të marra.

Njoftimi i plotë i policisë:

Sot rreth orës 20:55, në aksin rrugor Seman – Fier, një mjet i pa identifikuar duke lëvizur në rrugë ka aksidentuar shtetasin R.K, 66 vjeç, banues në Dermënas, i cili po lëvizte me biçikletë.

Si pasojë është dëmtuar shtetasi R.K i cili ka ndërruar jetë në Spitalin Rajonal Fier.

Në vendngjarje shkoi grupi hetimor dhe po punon për identifikimin e mjetit që është larguar, dokumentimin ligjor dhe sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje.

Etiketa: aksident