“Po më presin në shtëpi”/ I riu kapet me shpejtësi 172 km/h (VIDEO)

Një i ri nga Fieri është ndaluar nga policia pasi u kap duke udhëtuar në autostradën Tiranë-Durrës me shpejtësi 172km/h. Policia publikon videon e ndalimit të 27-vjeçarit, i cili sipas efektivëve është justifikuar se po e prisnin ne shtepi.

“Nëse vërtet besoni se sado mjet luksi te keni mund te ✈🛣 aq me keq ne kushte te lageshtires dhe me keq akoma te përdoresh dhe 📱 gjatë drejtimit të tij, ky nuk është “vetëbesim” por papërgjegjshmëri ndaj jetës tënde 🚑dhe përdoruesve të tjerë të rrugës”– apelon policia.









NJOFTIMI I POLICISE

Kontrolle me 📸 dhe ✍, drejtuesve të automjeteve që 🛣🚘 e përdorin ✈.✈

172 km/h ✈🙏🙏❗❗

29 vjeçari nga Fier, pasi ishte argëtuar në Tiranë po ✈ me justifikimin se po e prisnin në 🏡. ????🚑

Drejtues mjetesh: Argëtohuni, por mos abuzoni, mos shkelni rregullat e qarkullimit se ne rastin me te mire ju pret 👮‍♂ dhe 📸 duke ju ✍, me pezullim te Patentes e ne rastin me te keq ju pret aksidenti🚑.

Monitorim, 🚔 📸 dhe ✍,

