“Po ndiznin sobën e druve me benzinë”/ Tre të plagosurit nisen me urgjencë drejt Tiranës (Emrat)

Tre persona janë plagosur këtë mbrëmje në Gramsh. Sipas informacioneve paraprake, në tentativë për të ndezur sobën e druve me benzinë, bidoni me lëndë djegëse ka marrë flakë dhe ka shpërthyer duke plagosur: Artan Hamatin, Ajri Plakalliun dhe Erjon Hida. Mësohet se të plagosurit janë transportuar me ambulancë drejt ‘Spitalit të Traumës’ në kryeqytet për mjekim të specializuar.

Njoftimi i Policisë

Nē fshatin Gramsh, në një lokal duke ndezur sobën e drurit me benzinë, ka marrë flakë ku ka shpërthyer bidoni me lëndë djegëse.









Si pasojë kanë mbetur të plagosur shtetasit: A.H., 45 vjeç, A.P., 48 vjeç, dhe E.H., 28 vjeç, të cilët janë transportuar në Spitalin e Tiranës për një mjekim më të specializuar, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.

