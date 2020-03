“Po nxit panik e pasiguri me imazhe të montuara”/ PS kallëzon penalisht ish-kryeministrin Berisha

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Kallëzohet penalisht ish-kryeministri Sali Berisha. Padia ndaj tij do të depozitohet ditën e nesërme në Prokurorinë e Tiranës nga deputetë të Komisionit të Shëndetësisë në Kuvendin e Shqipërisë.

Në njoftimin e shpërndarë për mediat, thuhet se është “konstatuar me shqetësim se disa veprime keqdashese te disa personave politikë që synojnë të perhapin panik, mosbesim tek stafet mjekesore dhe demoralizim”. “Per kete qellim bazuar ne Nenin 267 te Kodit Penal ne Republiken e Shqiperise kemi vendosur te kallzojme penalisht shtetasin Sali Ram Berisha ish-deputet, për përhapjen e informatave apo njoftimeve të rreme, me imazhe të montuara apo komente me shkrim (përmes faqes së tij facebook), të cilat targetojnë opinionin publik duke nxitur me vetëdije një gjendje pasigurie dhe paniku tek njerëzit”.









NJOFTIMI I PLOTE

Deputete te Komisionit te Shendetesise ne Kuvendin e Shqiperise po ndjekin dhe vleresojne masat e marra per perballimin e situatës se emergjencës të krijuar në Shqipëri si pasojë e përhapjes në shumë vende të botës së virusit COVID-19 dhe nevojën për solidaritet me bluzat e bardha të cilet kane pergjegjesine kryesore.

Ne konstatojne me shqetesim disa veprime keqdashese te disa personave politikë që synojnë të perhapin panik, mosbesim tek stafet mjekesore dhe demoralizim.

Per kete qellim bazuar ne Nenin 267 te Kodit Penal ne Republiken e Shqiperise kemi vendosur te kallzojme penalisht shtetasin Sali Ram Berisha ish-deputet, për përhapjen e informatave apo njoftimeve të rreme, me imazhe të montuara apo komente me shkrim (përmes faqes së tij facebook), të cilat targetojnë opinionin publik duke nxitur me vetëdije një gjendje pasigurie dhe paniku tek njerëzit.

Gjithashtu i bëjme thirrje Partisë Demokratike të ndalojë menjëherë daljen në Tiranë dhe në bashki të tjera të vendit të përfaqësuesve të saj, të instruktuar për të përhapur panik.

Kallzimi i plote penal do te depozitohet neser ne mengjez ne Prokurorine e Tiranes.

Etiketa: Koronavirusi