‘Po të dëgjoj’/ Basha në shtëpinë e gjyshe Verës (Video)

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, e ka shfaqur direkt në sytë e publikut, realitetin e një jetese të vështirë të një pensionisteje në Tiranë, duke e shoqëruar atë vetë hap pas hapi, në blerjet e ditës dhe më tej edhe në shtëpi.

“Me gjyshe Verën kalova një paradite të gjatë duke e dëgjuar për hallet dhe problemet me të cilat ajo dhe familja e saj përballen çdo ditë” ka shkruar Basha nën videon, e cila i bashkohet nismës së tij prej politikani, titulluar “Po të dëgjoj”.









Vera i tregon liderit të demokratëve jetën e vështirë me djemtë dhe nuset pa punë dhe me një pension minimal, i cili nuk i del as për të paguar dritat.

Bashkëbisedimi:

Vera: Dy çunat pa punë, nuset pa punë. Vetëm 100 e sa mijë lekë ka paguar vetëm dritat.

Basha: Drtat dhe ujin

Vera: Pa ujin…unë marr një pension 182 mijë lekë.

Basha: Domethënë ty të shkon gjysme e pensionit më shumë se drita

Vera: Po ilaçet?

Basha: Me gjithë këto pagesa që bën, tani po shkojmë në pazar, çfarë arrin me ble?

Vera: Çfarë do blejë, dy patëllxhanë, dy kunguj, qepë, patate se s’yë del. Le që s’i kemi mësuar me lekë. Janë… ça të bëjmë.

Basha: Si e ka emrin furrxhiu i lagjes?

Furrxhiu: Skerdi

Basha: Skerdi, të lumshin duart.

Vera: Kjo është rutina e të gjithë nënave shqiptare. Të gjitha do bredhim ku është 5 lekë më lirë, 100 lekë më pak.

Basha: 130 mijë lekë të shkojnë vetëm këto të dyja. Sa e ke pensionin?

Vera: 182 mijë lekë.

Basha: Sa të shkojnë ilaçet Vera?

Vera: 40 mijë.

Basha: Se i ka këto kusure mosha, se kam dy prindër me ilaçe. S’ka vend as për dinjitet, me këto që më thua ti nuk ka asnjë vend për dinjitet.

Vera: Dhe shumë faleminderi se na bleve shegët.

Basha: Pa ça bleva shegë. Mirupafshim

