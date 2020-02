“Po të dëgjoj”, Basha takime me qytetarët: Edhe unë kam të metat e mia

Me hashtagun ‘po të dëgjoj’ kreu i PD-së Lulzim Basha, prezanton veten para qytetarëve shqiptarë në një mënyrë ndryshe nga sa e kemi parë deri tani. Ai shfaqet në takime informale me qytetarët, teksa i përshëndet e përqafon, ndërsa rrëfen se ata kërkojnë të njëjtat gjëra.

Basha pranon se si çdokush ka të metat e tij dhe se ka bërë gabime në të kaluarën por se gjithmonë do iu shërbejë shqiptarët dhe do i vërë ata të parët.

“Kudo që shkoj me këdo që flas, njerëzit kërkojnë të njëjtat gjëra: mundësi, punësim, shëndetësi dhe arsim të denjë, zbatim të ligjit, një qeveri që kujdeset për ta, një qeveri që i dëgjon. Si çdokush dhe unë kam të metat e mia dhe e di shumë mirë se kam bërë edhe gabime në të kaluarën por një gjë ua premtoj të gjithë shqiptarëve, se gjithmonë do ju dëgjoj, gjithmonë do t’ju shërbej dhe se gjithmonë do t’ju vë ju të parët”, thotë Basha.