“Po t’u vishje lirë, Xhejsoni do kishte dhomë”/ Ja revolta e Alketës

Iniciativa dhe thirrja e moderatores Alketa Vejsiu për të ndihmuar financiarisht vogëlushin Xhejson Bafti, u shndërrua disa ditë më parë në kryefjalën e mediave. E teksa shumë personazhe publikë u shprehën kundër, Vejsiu deklaroi në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” dhe nëpër rrjete sociale se nuk do të hiqte dorë nga nisma, e cila duket se ka marrë krahas kritikave edhe mbështetje. Megjithatë, një komentuese i është kundërvënë ditën e sotme Alketës pikërisht për Xhejsonin.

“Të ishe veshur me H&M dhe t’i kishe mobiluar dhomën e gjumit Xhejsonit”– i ka shkruar ndjekësja në një foto të saj të hedhur në “Instagram”. Mirëpo, Alketa nuk ia ka kursyer përgjigjen komentueses, duke iu shprehur se për t’ia siguruar vetes të mirat materiale punon. Ndërsa përsa i takon rastit të Xhejsonit, moderatorja garanton se Xhejsoni do të bëhet me shtëpi.

“Shpenzoj aq sa prodhoj. Kur ëndrra ime dhe e Xhejsonit do mbërrihet në finale, do shoh se ç’do keni për të më thënë. Unë jam në biznes dhe vesh çfarë të dua dhe çfarë mundem. Nuk jam parazit që rri gjithë ditën para telefonit duke parë jetën e të tjerë dhe duke menduar si të prodhoj të mira e privilegjet e luksit pa punuar. Unë punoj dhe për sa kohë e bëj këtë, nuk ndihem përgjegjëse për mjerimin mendor dhe shpirtëror të askujt në këtë vend”-ka shkruar Alketa.

Pak çaste më vonë, ndjekësja duket se është penduar për komentin e saj dhe e ka fshirë. Kjo gjë duket se e ka shtyrë Alketën për një tjetër reagim. “Komentatorja fshiu komentin dhe automatikisht ikën dhe replikat tuaja. Do t’i vë pikat mbi i siç më takon në finalen e këtij programi. Jam shumë e hapur ndaj çdo kritike, e pëlqej demokracinë për këtë gjë. Por…ka ca por kjo histori. Pas finales!”- është shprehur moderatorja.

