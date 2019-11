Ju sugjerojme

Një aksident automobilistik me pasojë një të plagosur ka ndodhur në Pogradec.

Personi me inicialet LL.P (62 vjeç) ka përplasur me ambulancë një kalimtare të moshuar, e cila është identifikuar me inicialet K.P (77 vjeç).









E moshuara është dërguar menjëherë në Tiranë, në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërsa drejtuesi i mjetit mësohet se është vendosur në pranga.

Etiketa: aksident