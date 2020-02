Pogradec, banesa përfshihet nga flakët, shpëtojnë familjarët

Ju sugjerojme

Një familje prej 3 anëtarësh ka shpëtuar mrekullisht pasi banesa ku ata jetonin është përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune.

Ngjarja ka ndodhur në fshatin Buzaishte në njësinë administrative të Velçanit në Mokër dhe për pasojë banesa tashmë është bërë e pabanueshme.









Kryefamiljari Luan Karasali dhe familja e tij kanë qenë në gjumë në kohë kur kanë arritur të ndjejnë zhurmën e flakëve që kishin përfshirë banesën.

Anëtarët e familjes Karasali kanë mbetur në qiell të hapur dhe për momentin po strehohen tek të afërmit. Sipas të dhënave nga njësia Velçan, në zonë ka shkuar grupi i emergjencave civile të cilët po bëjnë edhe vlerësimin e dëmeve për të ndihmuar më pas familjen në riparimin e shtëpisë dhe orendive shtëpiake.

Familja rezulton të jetë mjaft e varfër dhe vetëm me ndihmë ekonomike, çka do të thotë se mundësitë e tyre për ta rregulluar banesën janë zero.

Etiketa: banesa përfshihet nga flakët