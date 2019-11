Policia çeke patrullime në Shqipëri gjatë sezonit turistik

Ju sugjerojme

Pas Kosovës, edhe policia e Çekisë pritet të nisë patrullimet e përbashkëta me policinë shqiptare gjatë sezonit turistik. Kjo është bërë e ditur nga ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj, në një vizitë zyrtare në Pragë ku ka takuar homologun Jan Hamàček.

Dy ministrat e Brendshëm nënshkruan një memorandum për mbështetje të autoriteteve shqiptare në luftën kundër krimit kompjuterik, dhe mbështetje për policinë shkencore.









“Konstatuam me kënaqësi që niveli i marrdhënieve në fushën e sigurisë është shumë i mirë, perspektiva e zhvillimit të tyre është po aq e rëndësishme dhe e mirë. Diskutuam lidhur me projekte të ndryshme, të cilat do të zhvillohen në një të ardhme të afërt. Këto projekte kanë të bëjnë me sigurinë rrugore, me Policinë Shkencore, patrullimin e përbashkët të policëve shqiptarë dhe çek në Shqipëri gjatë sezonit turistik, si dhe diskutuam shumë çështje të tjera”, tha Lleshaj.

Ministria e Brendshme në një deklaratë zyrtare deklaron se Çekia mbështet hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, teksa ka lobuar tek vendet skeptike, në favor të një vendimi pozitiv për Shqipërinë pa asnjë kusht.

Etiketa: patrullime