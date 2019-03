Policia në operacion, njeriu i veshur si “Batman” ofrohet për ndihmë

Ju sugjerojme

Teksa policia po zhvillonte nje operacion hetimesh në Kelowna, British Columbia (Kanada), u ndërprenë nga një njeri i cuditshëm i cili kishte veshjen e batmanit i cili i pyeti policët nëse kishin nevojë për ndihmë. Policia menjëherë e largoi atë, por episodi nuk i shpëtoi një kalimtari që fotografoi gjithçka.

Ky njeri është shumë i njohur në zonë: ai e quan veten “Okanagan Batman”. Ai është një tifoz i superheronjve që vishet si Batman për festat e fëmijëve dhe ngjarjet me tematika të tilla. Në vendin e ngjarjes atë ditë ai arriti me automjetin e tij, i cili është i zi me simbolin e lakuriqit të natës në anën e pasme.

Një zëdhënës i policisë lokale tha se në lidhje me praninë e Batmanit në vendin e ngjarjes, “kur një operacion i armatosur është duke u zhvilluar, qytetarët duhet të qëndrojnë larg zonës për të shmangur rrezikimin e jetës së tyre”. Pastaj ai shtoi: -“Gjesti i këtij njeriu ishte i marrë, sepse ai e vuri veten dhe operacionin në rrezik”.

