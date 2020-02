Policia publikon emrat e 3 vrasësve që janë në sitën e Njësisë së Kërkimit (Emrat+Foto)

Ju sugjerojme

Jani Aliaj, i cili në vitin 2016 vrau Elton Çiçon në ish-bllok, Artur Kuliçi që vrau Sonila Tafën në vitin 2013 dhe Sokrat Ruda që akuzohet për vrasje në Vlorë, janë 3 personat që po kërkohen nga Njësia e re në Policinë e Shtetit.

– I dënuari me burg përjetë Jani Alia









Në datën 1 maj 2016, në një lokal në Tiranë, shtetasi Jani Alia ka vrarë me armë zjarri shtetasin E. Ç.

Jani Alia është dënuar me burgim të përjetshëm nga Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë, për veprën penale “Vrasja me paramendim”.

– I dënuari me burg përjetë Artur Kuliçi

Në datën 6 mars 2013, në një lokal nate në Tiranë, shtetasi Artur Kuliçi, pas një konflikti me disa persona të tjerë, ka qëlluar me armë zjarri duke rrezikuar jetën e disa personave dhe si pasojë ka mbetur e vrarë me armë zjarri shtetasja S. T.

Artur Kuliçi është dënuar me burgim të përjetshëm nga Gjykatës e Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprat penale “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese” dhe “Armëmbajtja pa leje”.

-I dënuari me burg përjetë Sokrat Ruda

Në datën 8 qershor 1995, në lagjen “Isa Boletini”, Vlorë, shtetasi Sokrat Ruda ka vrarë me armë zjarri për motive të dobëta xhelozie shtetasin Z. D.

Sokrat Ruda është dënuar me burgim të përjetshëm nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, për veprat penale “Vrasja me paramendim” dhe “Armëmbajtja pa leje”.

Etiketa: Artur Kulici