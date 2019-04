“Policja” që dogji makinën e grabitësve reagon: Jam në Gjermani

Ju sugjerojme

“Një vajzë 31 vjeçare me iniciale E.B dyshohet se ka bashkëpunuar me autorët e grabitjes, duke djegur një automjet në Kamëz për të çorientuar policinë”. Ky lajm u përhap me shpejtësi dje në të gjitha mediat jo vetëm online por edhe gazeta e televizione. Media duke iu referuar burimeve policore raportoi se vajza në fjalë është shpallur në kërkim, ndërsa u shpërnda edhe fotoja e saj. Po sipas raportimeve ajo ka punuar si efektive e policisë në Vorë dhe në Kombinat.

“Klan Plus” shkoi sot në shtëpinë e gjyshes së Elonës në periferi të Elbasan. Gjyshja pohoi se vajza që ka dalë me foto, në media është pikërisht mbesa e saj Elona Bici, 31 vjeçe. Fotoja që shfaqet gjithëandej dhe është shpërndarë nga policia është marrë nga karta e saj e indentitetit. Gazetarja mori dhe një prononcim me video-live të vajzës e cila pretendon se ndodhet në Gjermani edhe është larguar në nëntor të 2017 nga Rinasi. Ajo thotë se nuk ka lidhje as me grabitjen dhe as me personat e tjerë, emrat e të cilëve kanë dalë në media si anëtarë bande.

Gjithsesi gazeta Mapo raportoi sot në mesditë se “fillimisht grupi hetimor tha se kemi të bëjmë me një ish-police me inicialet E.B, ndërkohë që mendohet se inicialet e sakta janë F.D”. Detajet, ish-policja e Vorës e përfshirë ne grabitjen e Rinasit