Politico: Disa diplomatë presin një “PO’ vetëm për Maqedoninë e V.

Letra e drejtuesve të institucioneve më të larta të Bashkimit Europian për vendet anëtare, ku kërkohet të miratohet nisja e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ka gjetur vend në disa prej mediave më të njohura në kontinent.

Portali i njohur Politico, shkruan megjithatë se çështja nëse do të fillojnë bisedimet me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë pritet të jetë në rendin e ditës në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme të BE më 15 tetor.

“Si vitin e shkuar, ashtu edhe në qershor të këtij viti, Këshilli e shtyu votimin. Franca dhe Holanda kanë qenë kundërshtaret më të hapura të nisjes së bisedimeve për të dy vendet”, shkruan Politico.

Kjo çështje mund të përfundojë tek liderët e BE në Këshillin Europian më 17 dhe 18 tetor.

“Sidoqoftë, zgjerimi nuk përmendet në agjendën zyrtare, përveçse kur thuhet se në varësi të ngjarjeve, ‘liderët e BE-së gjithashtu mund të diskutojnë për çështje të politikës së jashtme’”.

Politico citon diplomatë që thonë se cilët janë variantet e mundshme. Sipas disa prej tyre, Maqedonia e Veriut mund të marrë e vetme dritën jeshile për nisjen e negociatave.

“Disa vende janë të gatshme të shohin një debat mbi zgjerimin në samit, sipas dy diplomatëve. Në një takim të ambasadorëve të BE të mërkurën, pozicionet ishin të pandryshuara, me shumicën e vendeve anëtare në favor të hapjes së negociatave, ndërsa disa, të udhëhequra nga Franca, nuk janë akoma të bindura, tha një nga diplomatët. Disa diplomatë presin që Maqedonia e Veriut e vetme të marrë dritën jeshile në fund”.

