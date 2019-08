Pompeo: Raportet normale Kosovë-Serbi, të rëndësishme për Rajonin

Sekretari amerikan i shtetit, Mike Pompeo, shkroi të martën në rrjetin twitter se “normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën do të forcojë qëndrueshmërinë dhe përparimin e Serbisë, Ballkanit Perëndimor dhe komunitetit transatlantik”.

Sekretari Pompeo takoi të martën në New York, presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç, në një drekë pune në të cilën diskutuan për bisedimet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian.

Productive lunch with Serbian President @avucic on Kosovo-Serbia Dialogue and Serbia’s EU accession. Normalizing relations with Kosovo will strengthen stability and prosperity for Serbia, the #WesternBalkans, and the Transatlantic community. pic.twitter.com/8OpxkRz34o

