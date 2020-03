“Portokalli” ndërpret transmetimin për shkak të COVID-19

Ju sugjerojme



Nëpërmjet një njoftimi në faqen zyrtare të emisionit në ‘Instagram’, u bë e ditur se emisioni i humorit “Portokalli” do vazhdonte transmetimet në një version të ri.

“Ditari i Karantinës Portokalli” u quajt programi që sjell nëpërmjet humorit histori të izolimit në shtëpi.







“Ditari i karantinës” u transmetua të dielën e kaluar, më 22 mars, mirëpo në një njoftim nga faqja zyrtare në Instagram thuhet se gjithashtu ky program do të ndërpritet.











Kjo për të mos rrezikuar shëndetin e aktorëve në një situatë kaq delikate në vend për shkak të Covid-19.

“Publik i dashur i Portokallisë, kushtet e karantinës e bëjnë të pamundur realizimin në kohë dhe me cilësinë e duhur teknike produksionin tonë. Në këto kushte, si të gjithë shqiptarët, ne kemi vendosur të mendojmë së pari për mirëqenien e trupës dhe stafit mbështetës pa të cilët ky emision është i pamundur. Shumë shpejt Portokallia do të rikthehet në ekran me gjithë shkëlqimin e saj të paimitueshëm. Projekti jonë i vetëm është ai i “Tch”, adresa ku Portokallia u krijua. Deri atëherë, kujdesuni për veten dhe të dashurit tuaj. Ju duam shumë. Stafi i Portokalli.”- shkruhet në njoftim.

