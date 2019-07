Postoi foton para vetëvrasjes, babai i 3 fëmijëve i zhytur në borxhe

Ju sugjerojme

Britaniku Phillip Herron, 34 vjeç, përfundoi me 20,000 paund në borxhe, duke përfshirë kreditë me 1,000 përqind interes ndërkohë që fëmijët e tij thanë se gjyshja e tyre Santa nuk kishte ardhur vitin e kaluar. Ai kishte mbetur vetëm me £ 4.61 në llogarinë e tij bankare teksa priste përfitimin.

Siç paguhet në baza mujore, ka një pritje mesatare prej pesë javësh për pagesën e parë që do të merret. Phillip e la punën në një fabrikë për t’u kujdesur për tre fëmijët e tij, por u mbyt nga borxhet e qerasë dhe u përpoq të ushqente e të veshte fëmijët.

Para se të merrte aktin esktrem më 18 mars, ai postoi një foto të vetes duke qarë në makinën e tij. Nëna e tij, Sheena Derbyshire, 54, tha për Mirror se ishte e rrezikshme që familjet të presin kaq shumë kohë për pagesat kur ata tashmë janë të dëshpëruar.

‘Në shënimin e vetëvrasjes ai tha se familja e tij do të ishte më mirë nëse ai nuk do të ishte më. “Ai ishte një baba i vetëm. Ai gjithmonë kishte para dhe fëmijët kishin gjithçkadonin”. Derbyshire zbuloi sa e tmerrshme ishte gjendja financiare e Phillip.

