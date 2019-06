Poston foton provokuese, pushuesi nuk i heq sytë nga Marina

Ju sugjerojme

Marina Vjollca dhe Getoar Selimi kanë treguar nga hera që i preferojnë së tepërmi udhëtimet. Së fundmi, çifti i njohur ka udhëtuar drejt Barbadosit, për të kaluar disa ditë relaksi. Ata nuk kanë ngurruar të publikojnë një sërë fotosh dhe videosh nëpër rrjete sociale.

Në një ndër to shihet sesi një pushues është trallisur nga bukuria e moderatores. Këtë detaj e kanë vënë re edhe ndjekësit. “E paske nda atë me gru, ajo edhe me u myt ky as që e ven re”-i ka shkruar një komentues. “Po ai ç’a ka që shikon?”-i ka shkruar një tjetër. “Shiko gruan thuaji atij bandillit mbrapa se do të mbytet o i shkret”-ka vijuar një i tretë.

Etiketa: Getoar Selimi