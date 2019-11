Poza nudo, Jolie: Dua të jetoj jashtë, por Brad Pitt nuk më lejon

Ju sugjerojme

Angelina Jolie është zhveshur së fundmi për një set të ri fotografik shumë sensual.

Aktorja 44-vjeçare, fituese e Oscar pozoi nudo për fotografin Sølve Sundsbø për revistën Harper’s Bazaar, joshëse nën një tyl të bardhë.









Aktorja e ‘Maleficent’ u tregua shumë e hapur në intervistën e saj kur deklaroi se nuk ishte shumë sociale në shkollë të mesme, ka kriza emocionale, si dhe do të donte të jetonte jashtë shtetit me fëmijët e saj nëse nuk do të ishte për ish-bashkëshortin Brad Pitt, i cili do që të fëmijët të qendrojnë në Los Angeles.

