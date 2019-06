Pranoi se “do ta zhdëpte në drru”, Bieber kërkon ndeshje me Cruise

Ju sugjerojme

Pasi bëri një propozim në rrjetet sociale, ylli i popit tha se po bënte shaka pasi aktori i filmave aksion Tom Cruise “do ta zhdepte në drru”.

Mirëpo Justin Bieber duket se ka mësuar disa ushtrime boksi. Këngëtari 25-vjeçar ka pranuar që të ndeshet me aktorin 56-vjeçar. Sipas TMZ, ai e konfirmoi këtë gjatë një telefonate sekrete.

Ndërkohë, mbetet ende për t’u parë nëse do kemi ndonjë reagim nga Tom Cruise. Është në dorën e tij që të ngjitet apo jo në një ring boksi në një ndeshje të kategorisë MMA me Justin Bieber.

Kujtojmë se para disa ditësh, presidenti i UFC tha se nëse ka interes të të dy yjeve, ai do të ishte “idiot po të mos pranonte” të realizonte ndeshjen.

Dana Frederick White Jr.: Më lejoni të them dicka tepër interesante. Shumë njerëz flasin për ndeshjet në UFC, lojtarët e NFL, emra të njohur apo të tjerë. Unë e pashë këtë dhe nuk i dhashë rëndësi. Nuk do të përmend emra, por mora një telefonatë nga disa djemë që më thanë se duan ta bëjnë këtë ndeshje dhe besojnë se Tom Cruise do pranojë. I thashë se nëse është e vërtetë dhe çdo njeri i përfshirë dëshiron ta bëjë, ne mund të flasim.

