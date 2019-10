Dialogu/ Njeriu i Trump-Vuçiçit: Pranoje Kosovën

Ju sugjerojme

Java që po shkon është përcjellë me një prej zhvillimeve më të rëndësishme sa i përket dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në Prishtinë e Beograd ka qëndruar i dërguari i posaçëm i presidentit të SHBA-së për bisedimet Kosovë-Serbi, Richard Grenell.

Derisa për takimet në Kosovë nuk është dhënë ndonjë detaj, përveç atij që palët të rikthehen sa më shpejtë në dialog, për takimin që ka pasur Grenell me Vuçiçin në mediat serbe është spekuluar shumë.

Këshilltarja për media e Vuçiçit madje ka thënë se në takimin me përfaqësuesin Special të Trumpit ka ndodhur diçka e çuditshme. “Vuçiç ka mbajtur shënime për vete”, ka thënë këshilltarja për media e Vuçiçit.

Gjithashtu ajo ka thënë se Vuçiç pas daljes nga takimi nuk ka folur me askënd prej njerëzve të tij të afërt për disa minuta, pasi i është dashur ta rimarrë veten pas takimit me Richard Grenell. E lidhur me këtë takim në mediat serbe po raportohet se njeriu i Donald Trump i ka kërkuar Vuçiçit që të njohë pavarësinë e Republikës së Kosovës.

Kështu shkruan sot “Kurir”, e thirrur në disa burime diplomatike. Ndryshe Vuçiç dje ka dhënë disa detaje sa i përket takimit që ka pasur me Richard Grenell, duke thënë se ka qenë një bisedë e vështirë. Kreu i shtetit serb tutje ka shtuar se nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe i ka bërë me dije popullit serb see Serbia nuk do të marrë asgjë, pasi askush nuk ofron asgjë.

Etiketa: Aleksandar Vuçiç