Pranon mandatin e deputetit kandidati i PD në Tiranë

Erion Piciri është kandidati i renditur i 26-ti në listën e PD-së në Qarkun e Tiranës i cili pranon mandatin e deputetit. Mësohet se Piciri i është drejtuar KQZ-së këtë të mërkurë ku ka dorëzuar formularin e dekriminalizimit.

Analisti dhe studiuesi i njohur ka ardhur te ky vendim mes shumë kontradiktave nga ana e tij, pasi fillimisht e mohoi një gjë të tillë. Në një reagim të pak ditëve më parë në rrjetet sociale Piciri shkruante se në parlamentin aktual mbizotëron mediokriteti.

Statusi i plotë

Pro djegies së mandateve! Përgëzime të gjithë atyre që dogjen mandatet e deputetëve. Njeriu duhet të njohi kufizimet e veta. Veshtire te gjeje aty ndonje personazh qe sjell ere ndryshimi. Krahasojini me deputete a kongresmene te vendeve te tjera dhe do kuptoni nivelin e perfaqesimit. Mediokritete pa fund te imponuara si modele te elites politike kombetare. Deputeti kudo eshte personalitet, mendimtar dhe orator, ketu ka perfunduar ne dordolec i varur ne kremastarin e kryetareve. Mire eshte te ikin edhe shume te tjere nga ana e pushtetit. Parlamentit duhet t’i kthehet serioziteti dhe profesionalizmi i njerezve me vokacion politik.

