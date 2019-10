Prapaskenat/ Rinovimi i Edi Rejas, kur do të firmoset kontrata e re

Ju sugjerojme

Mesa duket aventura e Edi Reja në drejtim të kombëtares së Shqipërisë do të vazhdojë edhe ca kohë. Kjo gjë u kuptua pas fitores ndaj Moldavisë. Tashmë mbetet vetëm firmosja e kontratës së re dhe kjo pritet të ndodhë shumë shpejt.

Burime për ‘News24’ në Federatën Shqiptare të Futbollit bëjnë me dije se Duka dhe Reja do të takohen për të formalizuar marrëveshjen përpara ndeshjeve të nëntorit, që do të mbyllin edhe eliminatoret e Euro 2020.









Kohëzgjatja është e përcaktuar, deri në fund të eliminatoreve të Botërorit 2022. Në mes është edhe aventura në edicionin e dytë të Ligës Kombeve.

