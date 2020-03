Prej dy ditësh në shtetrrethim/ Njihuni me parashikimin e motit

Ju sugjerojme



Paraditja e sotme do të vijojë të jetë me diell, por më pas do të shtohen vranësirat, për të sjellë edhe reshje.

Parashikimi sipas Sherbimit Meteorologjik Ushtarak per sot dhe neser:









Sot pasdite vendi do të p=rfshihet nga ardhja e masave të paqëndrueshme.

Qielli i kthjellët i mëngjesit të së shtunës do të pasohet nga vranësirat graduale. Në orët e pasdites e të mbrëmjes në pjesën veriore do të nisin reshjet e shiut.

Dita e diel kryesisht do të jetë e vranët me reshje shiu në pjesën veriore e atë qendrore.

Temperaturat do të shënojnë vlerat si në figurat më sipër.