Prekëse/ Motra e Ergi Dinit: Fustanin e bardhë s’do e vesh kurrë!

Në nëntor të 2016-ës, një aksident fatal me motor i mori jetën Ergi Dinit, artistit nga Shkodra. Vdekja e tij shkaktoi një dhimbje të madhe te familjarët, rrethi i artistëve dhe të gjithëve atyre që e njihnin.

Kanë kaluar pak më shumë se 3 vjet nga humbja në familjen Dini, dhe motra e 22-vjeçarit të ndjerë, Barbana duket se ka gjetur forcën dhe kurajon t’i rikthehet muzikës.



Barbana ka qenë e ftuar në emisionin “Mirage”, ku ka folur edhe për humbjen e vëllait dhe jetën e saj private. E pyetur për jetën esaj private dhe se kur do ta shohim të veshur me fustanin e bardhë, mes emocionesh këngëtarja u përgjigj:

“Fustanin e bardhë nuk do e vesh kurrë. Në qoftë se do e bëja këtë hap, do e kisha bërë më parë kur i kisha të gjithë anëtarët e familjes. Tashmë nuk e shoh më si një arsye për të festuar.”

Etiketa: Barbana Dini