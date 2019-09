Preku zemrat e shqiptarëve, Elona humb betejën me sëmundjen

Ju sugjerojme

Elona Kuburja, 15-vjeçarja nga Fushë Kruja e cila preku zemrat e shqiptarëve, ka humbur betejën me semundjen e rëndë. E mitura u nda nga jeta mëngjesin e sotëm në një spital në Turqi, ku po merrte kurim dhe do t’i nënshtrohej një operacioni të vështirë, për sëmundjen e rrallë që e kishte prekur që në lindje: që në gjuhën mjekësore njihet si hemangioma kongenitale me evolim drejt sindromës kasabach mërittë.

Shpresat për ta mbajtur në jetë ishin të pakta, por pas apelit të pindërve të saj qeveria shqiptare mori përsipër shpenzimet për trajtimin mjekësor të Elonës në një spital të specializuar jashtë vendit dhe në 21 gusht u nis drejt Turqisë.

Me sëmundjen e rrallë të Elonës, janë raportuar vetëm 250 raste në botë. Lajmi është përhapur përmes rrjeteve sociale dhe ngushëllimeve për Elonën e ndjerë i janë bashkuar mijëra përdorues.

Etiketa: elona kuburja