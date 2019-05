Premier League, luftë deri në minutën e fundit për titullin

Ju sugjerojme

Lufta për titullin kampion në Premier League duket se do të zgjasë deri në minutën e fundit. Në një ndeshje dramatike sonte, Liverpool arriti të marrë 3 pikë të vështira me Newcastle, duke rifituar kryesimin e kampionatit më të fortë në botë. Aktualisht, djemtë e Klop janë 2 pikë para Manchester City.

Ekipi i Guardiolës ka një ndeshje më pak, që e luan të hënën në fushën e tij me Leicester. Pas kësaj, ngelet java e fundit. Liverpool pret Wolves në shtëpi, ndërsa Man City do të luajë në Brighton.

Liverpool qendron me shpresën se Manchester City do të bëjë një hap bosh në dy ndeshjet e mbetura. Pas humbjes së thellë me Barcelonën 3 me zero, shanset qe kanë të kuqtë për të shkuar në finalen e Champions League janë të pakta. Klop shpreson të paktën të arrijë të marrë titullin kampion në Premier League, një ëndërr tashmë 29 vjeçare për Liverpool.