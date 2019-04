Prençi zbulon lidhjen e pronarit të ICTS me Riformaton

Ju sugjerojme

Ish-kreu i Emergjencave Civile, Shemsi Prençi ka treguar se kush fshihet pas ICTS, kompanisë private të sigurisë së aeroportit “Nënë Tereza”.

I ftuar në emisionin “Opinion”, Prençi tha se ITCS është një kompani qipriote por ka aksione dhe Giorgio Riformato, piloti italian që u rrëzua me avionin me drogë në Divjakë. Prokuroria duhet të ulet e të hetojë këtë lidhje, tha ai.

“Ata e kanë ditur shumë mirë dhe shumën e parave. Hedh dyshime të arsyeshme për ICTS.Kompania private që ruan Rinasin, ITCS është një kompani qipriote. Personi që është filmuar që shoqëronte Riformaton ka aksionet më të mëdha”, u shpreh Prençi.

Sa i përket përgatitjes së grabitësve, Shemsi Prençi tha: Planifikimi grabitjes kërkon edhe një përgatitje duke filluar nga kamuflazhet e trupit, me qëllim që të mos identifikohen. Gjatë gjithë kohës që kanë vëzhguar dhe janë marrë me përgatitjen, ata që merren me mbikëqyrjen e aeroportit nuk e kanë pikasur. Kanë patur informacion dhe nga bankat, e kanë ditur mirë dhe shumë.

Aeroplani tip “Piper” i Riformatos u rrëzua më 10 maj të vitit 2014 në plazhin e Divjakës dhe në të njëjtën zonë u sekuestruan 460 kg kanabis. Në atë kohë policia arrestoi Riformaton edhe 6 persona të tjerë. Piloti italian Giorgio Riformato tashmë është ekstraduar në vendin e tij, Itali.