Presidenti i vendit, Ilir Meta e ka nisur diten sot me nje mesazh shprese. Kreu i shtetit ka ndare me ndjekesit e tij nje foto ne rrjetin social Facebook, teksa ka pozuar i qeshur ne nje peme kumbulle te mbushur plot me lule.

“Lulet po shtohen! Pranvera nuk ndalet!”, shkruan kreu i shtetit.



Meta një ditë më parë kërkoi të merren një sërë masash për të përballuar situatën nga koronavirusi, duke kërkuar më shumë fonde për këtë arsye.

