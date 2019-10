Presidenti i PES letër KE-së, Shqipëria ka ecur në rrugë të vështirë

Ju sugjerojme

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla ka publikuar letrën që Presidenti i Partisë së Socialistëve Europianë, Sergei Stanishev i ka drejtua sot Presidentit të Këshillit Europian Donald TUSK, ku i kërkon fillimin e bisedimeve për anëtarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Në letrën e tij, Stanishev deklaron se Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëria në veçanti kanë ecur në një rrugë të gjatë dhe të vështirë për të gjetur veten e tyre në prag të çeljes së negociatave të aderimit.









Sipas Stanishev, negociatat e anëtarësimit nuk duhet të shihen thjesht si një shpërblim, por më tepër si një proces i cili ka një vlerë të vërtetë të shtuar dhe u siguron vendeve dhe BE-së instrumentin e nevojshëm për të përmirësuar arritjet e mëparshme, duke u mbështetur në përparimin e bërë dhe përafrimin e mëtejshëm të vendet e pranimit me politika dhe standarded e BE-së.

Letra e plotë e Sergei Stanishev:

Bruksel, 16 Tetor 2019

I nderuar President,

Diskutimet e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme më 15 tetor 2019 për Zgjerimin përfunduan, për fat të keq, me një dështim në arritjen e një marrëveshje unanime të Ministrave për hapjen e negociatave të pranimit në BE me Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

Ndërkohë që është prerogativë e juaj si President i Këshillit Evropian për të përcaktuar axhendën e këtyre Samiteve, në emër të familjes progresive evropiane, ju lutem më lejoni që t’ju inkurajoj fuqimisht që të vendosni temën e Zgjerimit në axhendën e mbledhjes së ardhshme të Këshillit Evropian.

Unë besoj se nuk është as e domosdoshme të ritheksojmë madhësinë dhe rëndësinë strategjike të çështjes për BE-në, e as të përmendim argumentet e shumta të bëra tashmë në prag të këtij takimi vendimtar të Këshillit. Unë i vlerësoj përpjekjet dhe angazhimet tuaja personale për këtë çështje deri më tani.

Sidoqoftë, ju lutem më lejoni të insistoj në nevojën për një përpjekje përfundimtare – një shans të fundit për të gjetur marrëveshje midis të gjithë lidërve evropianë për këtë çështje. Duke pasur parasysh rëndësinë e tij për interesat strategjikë, ekonomikë dhe të sigurisë së BE-së, ne besojmë se Krerëve të Shteteve ose Qeverive tona duhet të paraqiten me mundësinë për të diskutuar më tej çështjen personalisht.

Partitë e Socialistëve Evropianë (PES), përfshirë kryetarët e shteteve ose qeveritë nga familja jonë politike, gjithmonë kanë mbështetur procesin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Asnjëherë nuk kemi ndalur të angazhohemi pozitivisht për të çuar përpara reformat e nevojshme, në bashkëpunim të ngushtë me partitë, udhëheqësit, institucionet dhe shoqërinë civile në rajon, madje edhe në momentet kur politika e Zgjerimit nuk ishte saktësisht në krye të agjendës së BE-së.

Ne e bëjmë këtë, me bindjen se këto vende i përkasin Komunitetit tonë të popujve, bashkimit tonë të vlerave të përbashkëta, paqes, sigurisë dhe prosperitetit, dhe ne nuk duhet të kursejmë asnjë përpjekje për t’i ndihmuar ata të arrijnë të njëjtin nivel të zhvillimit që ne gëzojmë në BE sot. Ne besojmë se këto vende nuk janë vetëm pjesë e së kaluarës së Evropës, por gjithashtu duhet të jenë pjesë integrale e së ardhmes së BE-së. Ne duhet të shkojmë në të njëjtin drejtim, megjithëse me një ritëm të ndryshëm, në vend që t’i anashkalojmë vendet deri në të ashtëquajturën “kohë të duhur”, e cila duket se nuk do të vijë kurrë ose nuk do të jetë kurrë e përshtatshme për të gjithë.

Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëria në veçanti kanë ecur në një rrugë të gjatë dhe të vështirë për të gjetur veten e tyre në prag të çeljes së negociatave të aderimit. Në bazë të kritereve të përcaktuara dhe një procesi rigoroz, Komisioni Evropian, i ngarkuar me menaxhimin e këtij procesi, ka pranuar që ata kanë bërë të nevojshmen për të kaluar në fazën tjetër. Si drejtues i familjes sonë politike, ju lutem më lejoni të them se në terma politik ata kanë bërë shumë më tepër sesa të plotësojnë standardet.

Duke i’u drejtuar kombeve të tyre, Kryeministrat progresivë Zoran Zaev dhe Edi Rama kanë investuar kapital të rëndësishëm politik, duke ndërmarrë reforma të dhimbshme dhe duke marrë vendime të vështira për të përparuar në rrugën e tyre evropiane. Marrëveshja e Prespës midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, për shembull, e cila i dha zgjidhjen mosmarrëveshjes të gjatë midis dy vendeve për emrin, nuk ishte më pak se historike. Ishte një shembull i gjallë i vendosmërisë së udhëheqjes politike të këtyre vendeve për të kthyer faqen e konfrontimit në rajon dhe për të hapur një faqe të re për vendet, atë të bashkëpunimit evropian, solidaritetit dhe miqësisë së sinqertë.

Negociatat e anëtarësimit nuk duhet të shihen thjesht si një shpërblim, por më tepër si një proces i cili ka një vlerë të vërtetë të shtuar dhe u siguron vendeve dhe BE-së instrumentin e nevojshëm për të përmirësuar arritjet e mëparshme, duke u mbështetur në përparimin e bërë dhe përafrimin e mëtejshëm te vendet e pranimit me politika dhe standartet e BE-së. Pa mbështetjen tonë, do të ishte shumë më e vështirë për ta të ecur përpara vetëm. Kjo është arsyeja që ekziston politika e zgjerimit dhe ajo njihet gjerësisht si një nga politikat më të suksesshme të BE-së.

Të mos konsiderosh arritjet e dy vendeve, së bashku me politikën dhe angazhimet tona të Zgjerimit tani do të ishte një gabim i rëndë strategjik. Si Kryeministër i Bullgarisë në kohën e pranimit tonë në BE, unë personalisht e di shumë mirë punën e vështirë që duhet në procesin e negociatave dhe në fazën përfundimtare. Unë gjithashtu e di se si frika e shtyrjes së mëtejshme reflektohet në opinionin publik. Prospektiva e thjeshtë e arritjes së qëllimit të madh kombëtar venitet, megjithë përpjekjet më të mira të një kombi të tërë, jo vetëm administratës publike, ushqen zhgënjimin dhe indinjimin në shoqëri.

Nëse BE nuk i respekton angazhimet e saj tani, ky zhgënjim në shoqëritë vetëm do të thyejë besimin që ata tani kanë në BE dhe do të nxiste populizmin dhe nacionalizmin shkatërrues anti-BE. Ne nuk mund të lejojmë që ringjallja e nacionalizmit të minojë përpjekjet drejt paqes dhe pajtimit në këtë rajon ende të brishtë të demokracive të reja, ku plagët e së kaluarës ende nuk janë shëruar plotësisht. Kjo nuk është në interesin më të lartë të BE-së, dhe sigurisht që do të luajë rol në duart e lojtarëve të tjerë, të cilët dëshirojnë të mbushin boshllëkun që lamë pas.

Prandaj, kam frikë se dështimi në marrjen e një vendimi tani jo vetëm do të ulë besueshmërinë e BE-së, por gjithashtu do të rrezikojë politikën e Bashkimit Evropian për Zgjerimin dhe do të devijojë procesin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor në vazhdimësi. Ne nuk duhet të dështojmë.

Ne i detyrohemi për këtë aspekt jo vetëm qytetarëve të Ballkanit Perëndimor, por edhe të gjithë qytetarëve të BE-së, të cilët presin veprime vendimtare dhe udhëheqje të përgjegjshme, dhe jo vetëm “sinjale”.

Kind regards,

Sergei STANISHEV

President

Party of European Socialists





Etiketa: Donald Tusk