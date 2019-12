Presidentja e KE: Pas 15 mln €, konferencë donatorësh për Shqipërinë

Ju sugjerojme

Pas premtimit të 15 milionë eurove si ndihmë e menjëhershme për popullin shqiptar, Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen deklaron në një postim në “Twitter” se do të organizojë një konferencë donatorësh për të ndihmuar Shqipërinë me rindërtimin e banesave.



“Sapo kam folur me kryeministrin Edi Rama dhe e informova atë se Komisioni Europian premton 15 milion euro për mbështetje të menjëhershme për popullin shqiptar. Më tej, BE do të organizojë një konferencë të donatorëve për të ndihmuar Shqipërinë me rindërtimin”, shkruan Presidentja e KE.









