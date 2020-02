Prezantohet njësia që do godasë KÇK-në, Rama: Misioni fillon që nesër

Ju sugjerojme

Prezantohet zyrtarisht e ashtuquajtura njësia anti-KÇK, përmes një ceremonie të posaçme nga ambientet e Forcave SPECIALE (Reparti RENEA). Në pranishëm në këtë ceremoni, kryeministri Edi Rama u shpreh se kjo njësi është edhe një sprovë për Prokurorinë Speciale.

“Sot është një moment i veçantë dhe jam i bindur që është një pikë me një rëndësi të atillë që do të shënojë një nivel të ri, jo vetëm të përballjes me krimin, por edhe të autoritetit dhe të respektit të publikut të policisë së shtetit dhe vetë shtetit. Një kohë ekstreme, kërkon masa ekstreme thotë një shprehje dhe besoj që është vendi për ta përsëritur në këtë kohë dhe moment, kur jemi bërë gati për një përballje ekstreme me krimin e organizuar dhe kur është ekstreme koha për t’i dhënë një përgjigje dërrrmuese, jo vetëm krimit, por edhe të gjithë atyre ushqejnë mosbesimin te angazhimi ynë për të luftuar deri në fund. Mund të thuhen plotë gjëra në një analizë të gjatë për policinë dhe për të gjithë përpjekjen tonë të këtyre viteve“, tha Rama.









Kreu i qeverisë shpjegoi mekanizmin si do funksionojë njësia anti-KÇK, me fokus goditjen e pasurive kriminale.

“Nuk mund të kritikohemi kurrë për ndërmarrjen e reformave, që nuk u imagjinuan për dekada dhe për t’i çuar përpara punët në një terren të vështirë. Jemi këtu për të përshëndetur OFL-në dhe për ta nxitur edhe uruar që të ketë sukses në një mision që ka një rëndësi të jashtëzakonshme për vendin dhe që fillon nesër. Nesër dmth, nesër ditën e hënë dhe jo në të ardhmen. Ne i kemi në dispozicion një instrument jashtëzakonisht të fortë në duart e shtetit në duart e policisë dhe OFL-së, ligji special për marrjen e të gjitha masave të nevojshme pasurore ndaj atyre që në 30 vite janë dënuar apo akuzuar për krim të organizuar terrorizëm, krime të rënda dhe sot ne kemi një garanci më shumë SPAK-un.

SPAK-u tanimë është formuar dhe kjo është sprova e parë për vetë SPAK-un dhe duke pasur një besim absolut te ata që janë bërthama e këtij institucioni të sapo lindur por të përgatitur për një kohë të gjatë, si ai i vettingut, kam shumë besim se jemi në kohën e duhur dhe në vendin e duhur dhe kemi forcat e duhura për një ndryshim historik. Duhet t’ua bëjmë të parehatshëm atdheun kriminelëve. Nuk mund të jetë sheshi i ndërtimit për vilat dhe bizneset e tyre, që nuk burojnë nga puna, por edhe nga gjaku i komisarëve dhe policëve të vrarë në 30 vite. Nuk mund të jetë platforma e ekspozimit të muskujve në club-e apo hapësira publike, duhet të jetë ferri i tyre”, tha Rama.

