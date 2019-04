Foto/ Prezanton nënën, Afërdita Dreshaj: A keni parë mama më “hot”?

Ju sugjerojme

Mjaft aktive me foto e video në profilin e saj në ‘Instagram’ së fundmi Afërdita Dreshaj ka postuar një foto të mamasë. Kjo e fundit shfaqet mjaft elegante me veshjen e saj.

Si mbishkrim në foto këngëtarja e talentuar shkruan “Excuse me! Have u seen a hotter mom?” (Më falni, a keni parë mama më seksi?).

Ndërkohë vetëm një vit më parë, nëna e shoqëroi Afërditën drejt altarit ku kurorëzoi dashurinë në martesë me partnerin çek, Jakub Kindl.

Etiketa: Aferdita Dreshaj