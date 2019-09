Prezantuese e Festivalit në RTSH, Alketa zbulon sa do të paguhet

Ju sugjerojme

Moderatorja Alketa Vejsiu do të prezantojë Festivalin e Këngës në RTSH. Lajmi është komunikuar nga vetë ajo, përgjatë një interviste në emisionin “Jo Vetëm Modë”. Alketa ka treguar gjithashtu se nuk do të paguhet për moderimin e festivalit, pasi në të vërtetë do ta marrë përsipër vetëm për ideal.

“Duket gjithmonë sikur çdo gjë që njeriu bën, e bën për të marrë ca të mira materiale në fund. Unë do të paguhem 0 lekë për festivalin dhe kjo ka qenë një marrëveshje që kam bërë me veten, por edhe me drejtuesit e Televizionit Publik, sepse këtë festival po e bëj në fakt për ideal. Dua vërtetë të bëj një festival të mirë. S’dua të marr asnjë qindarkë nga taksat që paguajnë shqiptarët”-ka thënë Alketa Vejsiu për moderatoren Orinda Huta.

Etiketa: Alketa Vejsiu