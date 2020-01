Princ Harry thyen heshtjen: Vendimi ishte i vështirë, por nuk kishim zgjedhje tjetër

Ju sugjerojme

Princi Harry theu heshtjen duke folur rreth “trishtimit të tij të madh” sa i takon largimit nga Familja Mbretërore. Harry u shpreh se ai dhe e shoqja, Meghan-i nuk kishin zgjedhje tjetër përveç se të hiqni dorë nga detyrat e tyre të larta mbretëore.

Në një fjalim emocionues, gjatë një darke private bamirësie në Ivy, Chelsea, 35-vjeçari tha se çifti mbretëror kishin shpresuar të vazhdonte t’i shërbente Mbretëreshës, Komonuelthit dhe shoqatave të tij ushtarake, pa ndonjë financim publik.









Duke këmbëngulur që Mbretëria e Bashkuar do të ishte gjithnjë shtëpia e tij, ai pohoi se gruaja e tij, Meghan, mbështet të njëjtat vlera si ai dhe se ishte “e ngazëllyer” dhe “e motivuar” për të luajtur një rol të plotë mbretëror pas dasmës së tyre.

Por ai tha se tani “realisht nuk kishte asnjë mundësi tjetër”, por të tërhiqeshin – një vendim që princi tha se nuk e bëri me lehtësi. “Ne shpresuam se mund të vazhdonim t’i shërbenim mbretëreshës pa fonde publike, por kjo, fatkeqësisht, nuk ishte e mundur. Me Meghan-in, gjeta dashurinë dhe lumturinë për të cilën kishte shpresuar gjithë jetën time, por dua ta bëj të qartë se ne nuk po largohemi. Mbretëria e Bashkuar është shtëpia ime, është vendi që dua, dhe kjo nuk ka për të ndryshuar kurrë”.

Harry shtoi se kjo ishte shenjë e presioneve që po ndiente. Si ai, ashtu edhe e shoqja kanë folur që të dy për vështirësitë e jetës mbretërore dhe sidomos vëmendjen e tepruar mediatike. Harry pati thënë madje në një moment se druhej që bashkëshortja mund të binte viktimë e të “njëjtave forca të fuqishme” që çuan në vdekjen e së ëmës, princeshës së Wellsit, Diana.

Si pjesë e marrëveshjes së finalizuar të shtunën mes mbretëreshës, figurave të tjera të larta mbretërore dhe çiftit, Harry dhe Meghani nuk do ta përfaqësojnë më zyrtarisht monarkinë, dhe duke nisur nga pranvera, nuk do të përdorin dot më as titujt e tyre mbretërore.

