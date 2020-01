Princi Harry dhe Meghan humbin fondet dhe titujt e tyre mbretërorë!

Në një deklaratë të Buckingham Palace, shkruhet se Princi Harry dhe Meghan kanë humbur titujt e tyre mbretëror dhe nuk do të marrin më fonde publike për detyrat mbretërore.

Duka dhe Dukesha e Sussex gjithashtu thanë se ata synojnë të paguajnë paratë për rinovimin e Frogmore Cottage, i cili do të mbetet shtëpia e tyre në Mbretërinë e Bashkuar.









Në deklaratë thuhet:”Duka dhe Dukesha e Sussex janë mirënjohës ndaj Madhështisë së saj dhe familjes Mbretërore për mbështetjen e tyre të vazhdueshme ndërsa ata fillojnë në kapitullin tjetër të jetës së tyre.

Siç u ra dakord në këtë marrëveshje të re, ata e kuptojnë se u kërkohet të tërhiqen nga detyrat Mbretërore, përfshirë emërimet zyrtare ushtarake. Ata nuk do të marrin më fonde publike për detyrat mbretërore.

Me bekimin e Mbretëreshës, Sussexes do të vazhdojnë të ruajnë patronazhet dhe shoqatat e tyre private. Ndërsa ata nuk mund të përfaqësojnë më zyrtarisht The Queen, Sussexes kanë bërë të qartë se gjithçka që ata bëjnë do të vazhdojnë të mbështesin vlerat e Madhërisë së saj.

Sussexes nuk do të përdorë titujt e tyre të HRH pasi ato nuk janë më anëtare të familjes së familjes Mbretërore.

Duka dhe Dukesha e Sussex kanë ndarë dëshirën e tyre për të shlyer shpenzimet e Grantit Sovran për rinovimin e Frogmore Cottage, i cili do të mbetet shtëpia e tyre e familjes në Mbretërinë e Bashkuar.”