“Prishje pazaresh”/ PD reagon pas atentatit ndaj kryebashkiakut: Atentatori, trafikant që i financoi fushatën

“Pasqyra e vërtetë e drejtimit të vendit nga Edi Rama në çdo nivel”. Kështu deklaron Partia Demokratike në një reagim lidhur me atentatin që iu bë kryebashkiakut të Lushnjës Fatos Tushe mëngjesin e sotëm, nga ish-shoferi i tij Gëzim Saraçi.

Sipa saj rrethanat tregojnë se atentati me granatë ndaj Tushes është prishje pazaresh mes tij dhe ish shoferit, me të cilin ka ndarë bashkë para nga droga, prostitucioni dhe korrupsioni.









Në deklaratën e PD-së thuhet se atentatori Gëzim Saraçi ka financuar fushatën elektorale të Fatos Tushes dhe çdo lushnjar e di se ai ishte njeriu më i besuar i Fatos Tushes dhe që bënte çdo pazar në emër të tij.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE

Ngjarja e rëndë e ndodhur sot në Bashkinë e Lushnjës është pasqyra e vërtetë e drejtimit të vendit nga Edi Rama në çdo nivel, në qeverisjen qendrore dhe atë lokale.

Të gjitha rrethanat tregojnë se goditja e kryebashkiakut të Lushnjës është prishje pazaresh mes tij dhe ish shoferit, me të cilin ka ndarë bashkë para nga droga, prostitucioni dhe korrupsioni.

Është fakt i njohur në Lushnjë, se ish shoferi i kryetarit të Bashkisë Lushnjë, një trafikant droge dhe prostitucioni, ka financuar fushatën elektorale të Fatos Tushes. Çdo lushnjar e di se personi që ka kryer sot goditjen kundër kryebashkiakut, ishte njeriu më i besuar i Fatos Tushes dhe që bënte çdo pazar në emër të tij.

Ngjarja e rëndë e ndodhur sot në zyrën e kryebashkiakut të Lushnjës, është tregues i degradimit të shtetit të ndërtuar prej Edi Ramës, si dhe një fakt më shumë se njerëzit me të cilët ai përfaqësohet, ble vota dhe mban pushtetin janë llumi i shoqërisë.

Për Partinë Demokratike ka vetëm një mënyrë për të dalë nga kjo krizë përfaqësimi. Këto janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, parlamentare dhe lokale në të njëjtën ditë, të cilat do të largojnë nga drejtimi i vendit kryeministrin me rekordet më të zeza të lidhjeve me krimin dhe korrupsionit dhe për t’u dhënë qytetarëve një qeveri që punon për mirëqenien dhe sigurinë e tyre.

