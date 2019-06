Pritet me protesta në Vlorë, Rama: Mungon Saliu me automatik

Ju sugjerojme

Protestuesit janë mbledhur në pritje të kryeministrit Rama në qytetin bregdetar të Vlorës, ndërkohë mësohet se ky i fundit e ka shtyrë takimin përmbyllës në orën 20:00. Sipas raportimeve, protestuesit po marshojnë drejt vendit kur Rama do të zhvillojë takimin elektoral. Dhjetëra forca policie janë në pritje të Ramës dhe kanë bllokuar rrugicat që të çojnë në Lungomare.

Kryeministri ka përcjellë një mesazh nga Vlora, pak minuta para nisjes së takimit elektoral të PS-së.

Kreu i qeverisë publikon disa fotografi të protestuesve, ndërsa shkruan se “çeta haxhiqamiliste e Vlorës është gati për antimitingun enversit të radhës. Me ironi, Rama thekson se në këtë antimiting mungon vetëm Saliu me automatik, Luli me matrapik, Iliri me llastik dhe Fallxhorja me zhapik.

“Ja dhe çeta haxhiqamiliste e Vlorës gati për antimitingun enverist të radhës, “Rama Ik”, ku mungon vetëm Saliu me automatik, Luli me matrapik, Iliri me llastik dhe Fallxhorja me zhapik, po ama turpi i ngrënë me bukë vazhdon sistematik dhe revolucioni është bërë mekanik”, shkruan Rama.

