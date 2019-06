Ju sugjerojme

Iliriana Sulkuqi

( mono – dialog)

…

Unë: – Pritje, pritmë,

sa të dal nga ëndrra,

zbathur do të të vij…

Jam ajo që të prita një shekull,

Sonmnambula pa mbërritje askund…

Pritja: – Eeeh, kam shekuj që quhem ” PRITJA”,

por askush s’më erdhi në kohë…

Unë:- Jam ADN-ja e shekujve ,

amanet nga dashuritë…,

të të përulem,

të të puth këmbë e duar

vetëm të më presësh TI…

Pritja:- …

Unë:- Pritje, mos më prit!

Do endem ëndrrave të mia

edhe pa ty.

Herë do të fshij gjethet e rëna

nga vjeshta e trishtë,

herë ,

do laj lotin

me shiun

që zbret nga Zoti im.

Pritje, mos më prit!

Nuk ka më dimër, pas teje.

Mos më prit!

As vetja, s’më paska kohë

të më presë

të ” pikturohem”

si fytyrë e dytë…

2019-të, të rrëfej mëkatet e mia

( Self Vetting, vetë vlerësim)

Kam mëkatuar dyfish-

me rètë dhe sytë –

Mirë se erdhe, 2019 – të…,

por, më parë

se të të prek te DITA e parë

e së tërës tënde ende prej ëndrre, dua të të rrefehem,

në emër të mëkateve të mia…

Më parë se të më “zgjedhësh”

në fronin e mbretërisë

brenda sundimit tënd të pandërgjegjshëm,

e bëj vetë vettingun,

pa èthe

për t’u fshehur…

Duke vënë dorën

mbi Kushtetutën e brezave:

-Kam pasuri të patundshme

shënuar në hipotekat

e botës së dashurive

në meridiane e parale

me firmë e vulë,

deri në të përtejme…

-Kam “mëkatuar”

me babain tënd, 2019 -të.

Më urdhëroi të fusja dorën

në xhepin e të paxhepëve…

dhe, për inat,

më la shtatzanë,

në borxh me Ty, 2019-të…

Kam mëkatuar dyfish-

me rètë dhe sytë.

Sa herë më nxihej ndonjera

mbi krye

e ma fshihte diellin-

e shtrydhja deri në dhimbje

dhe ia “dergoja” syve…

Aq, sa mezi po të shoh,2019-të,

edhe pse me syza dylbije…

Mirëse erdhe, 2019-të,

Mirë se më gjete!

O, shpëtomë nga mëkatet e mia,

o, vafsh në djall, si shumë të tjera…

My lord

( Më mirë, /pa ardhjen time

pranë teje e për Ty, /My Lord…)

Atje,

ku thua se më pret

e kam të pamundur të vij…

Që nga nisja një stuhi më pengon

një “sos”, anullon çdo fluturim…

…

My Lord,

Atje,

ku më thua – të pres…

Një gravitet

më kthen kokëposhtë,

s’më le asnjë shkallë të ngjis…

….

Atje, ku më “fton” im Zot,

s’ka ditë, as natë, as stinë…

Askush nuk i flet njeri-tjetrit,

askush emrin e tij s’e di…

Atje, s’ka oxhak të prushtë,

s’ka portrete të njohur nga fisi…

Si do t’i njoh e t’u them-

ja, mirëse ju gjeta…

Si do t’i them

Nënës sime:

“Falmë që s’t’u gjenda.

Në pikën e fundit të frymës

s’të putha dot te FRYMA…

( dhe ajo… m’u “vodh” e paputhur…)

Im Zot,

po Dashuritë e Ikjes

nga shpirti i botës

si do t’i njoh e t’u them…-

“Më ka dërguar Bota e harresës

T’iu kërkoj ndjesë

Më mirë,

pa ardhjen time

pranë teje e për Ty,

My Lord…

Lamutumirë,

Mos më fut në kurthin

e Parasjës Tënde!

Lermë të qetësohem

ku më ke lënë…

Pak strall prej fisi

e pak eshkë prej vetes ,

një shkëndijë

si Ringjallje…

të ndez,

Amanetet e të ikurve të mbledh…

Vagner

(një Çehov më bëhet psherëtimë,

një Vagner – Triumf)

Sa herë

dhimbja më ze për fryme,

i them vetes – ose ik, ose vuaj…

Zgjedh të fundit, pa pikëpyetje

t’i përballem lotit me përbuzje…

Në çast, ftoj Vagnerin

si profet.

Tingujt – triumf

më risjellin në jetë…

Ai dhe unë – dy epoka në Një…

…

Kthej kokën, nga gjurmët

e lotëve…-

Një vajzë përshpirtet me një kone…

Eh, Epokë tjetër…

Frika ime pa frikë

(unë që s’kisha frikë nga Frika,

përballem me Frikën e Ikjes…,

pa thënë dy fjalë prej përralle,

pa treguar pse erdha,

si trill i një nate pa xhinde…)

… Teksa shihja një ëndërr të paparë

duke kërkuar në shkretëtirë

një princ pa ngjyra…

vetja m’u shndërrua në Hirushe

pa numër këpuce, pa numër syzash…

Patritur, koha – njerkë

më përplasi para xhamave të syveve +9-të

një tepsi (sa koha e saj),

mbushur me orizin e pangopjes

dhe më tha-

“Një e nga një t’ia heqësh mbetjet,

që nga kërcimet e lakuriqta ke lënë…”

Më la Frikën…, që frikën s’ia kam.

Jashtë ëndrrës

jashtësoj veten.

Dhe ja, përballë ju jam.

KËTË KTHIM TË KTHIMIT…

“Më kthefshin gjithë aeroportet e Botës

Te “AND”-ja e ngjizjes…!”

(Këtë kthim të kthimit sërish në Amerikë,

më kish ndërruar “AND”-ja e identitetit tim…

Punonjësi i lejekalimit më shihte me dyshim

a thua se Botën ia ktheva përmbys…)

…

U përtypa,

aq shumë nga vështrimi i tij

sa gjuha m’u

kapërdi përbrenda…

As fola, as qava, as qesha.

…

Unë, po ajo,siç ika u ktheva…

Me atlete, nga mjeku

(dhuratë nga kallot prej marshimeve…)

Unë, po ajo.

po ato rroba, pa kohë në ndërrime…

Po ato syza

(të avullta nga frymë pshërëtime…),

po ato flokë të mbledhura

gjysmë të palyera…

Çudi(!!!), s’më “njohu” Amerika…

edhe pse ia ktheva e i përtheva

në aparatin e “njohjes”-

pëllëmbë e gishtrinj…

…

Ç’të ketë ndodhur me duart e mia,

me mollëzat e gishtrinjve,

ku thuren

fijëza kozmike,

për të përkëdhelur

shpirtra të zaptuar

nga pabesi të frikëshme…?

Ç’t’u ketë ndodhur

gishtrinjve të mi ,

kur asgjë të ndaluar s‘ kanë prekur

veç mallit prej malli,

veç pritjes pa vdekur…,

veç mermerit të të ikurve

dhe një firme në qiell…?

…

Çudi (!),

s’më “njohu“ Amerika…

“O Zot ( gulçova brenda vetes),

prishma “ADN”-në e IKJES!

Më kthefshin gjithë aeroportet e Botës

Te “ADN”-ja e ngjizjes…!

(S’mu dëgjua lutja, as loti s’m’u pa…

Iu desh Amerikës peng të më mbajë…,

T’u lëçis trashëgimtarëve

çdo natë një përrallë…)

Brooklyn,NY, nëntor, 2018

FLOKËT E MI…

Shkundmi flokët, Zoti im.

Më mbetën të ngrira

pas koke

me një kapse

99 cent – ësh,

si rrobat më të lira,

kur njëherë e një kohë,

i blinin për të vdekurit…

Shkundmi, Zoti im.

T’u rrëfej nipërve

se nënës,

në moshën e tyre,

i derdheshin mbi supe

flokë

pa efekte xhirimesh …;

se nënës së tyre

i ka mjaftuar bukuria

që ushqehet

nga dashuria e gjithë botës

së dhimbjes…

FJALË QË MË HUMBIN…

“Shumë gra kanë fytyra të bukura.

Më të bukura bëhen kur qajnë” ( Nizar Qabbani)

***

Fjalët më humbën te Heshjta.

Heshtja më ankohet me britma.

Britma më lutet ta fal.

Të tria me vete do t’i marr…

