Probleme në stadium, FSHF: Po rregullohen, sfida me Francën do bëhet

Edhe pse mes polemikave të shumta në lidhje me arkitekturën e stadiumit ‘Arena Kombëtare’, tani pothuajse gjithçka është gati dhe pritet të bëhet inagurimi, në sfidën e shumëpritur Shqipëri-Francë.

Mirëpo dje (30 tetor) burime nga disa media vendase njoftuan se UEFA nuk e ka certifikuar stadiumin, pasi kishte konstatuar se vendet e caktuara për kamerat në tribuna nuk ishin të përshtatshme për një sinjal të pastër transmetimi. Gjithashtu, vendet e komentatorëve të ndeshjeve si dhe të mediave nuk kishin të gjitha shikueshmëri të qartë të asaj që ndodhte në fushën e lojës.









Gazeta Mapo kontaktoi sot me zëdhënësin e FSHF-së, z.Andi Vrecani, për të mësuar më shumë rreth asaj se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, pse nuk janë marrë masa që gjithçka të ishte gati dhe ç’është më e rëndësishmja, ajo që publiku po pret me padurim, a do të luhet më 17 nëntor sfida Shqipëri-Francë në stadiumin ‘Arena Kombëtare’?

“Është e rëndësishme të thuhet se nuk ka moscertifikim. Stadiumi është certifikuar. Edhe ndeshja me Francën më 17 nëntor do të luhet. Ne si federatë kemi bërë një zotim dhe do i shkojmë deri në fund. Është e vërtetë që ka nja dy gjëra të vogla për t’u përmirësuar në lidhje me kamerat, por që po punohet dhe çdo gjë do mbarojë në kohë. Çdo gjë do jetë gati për ndeshjen me Francën”, është shprehur për Mapon z.Vrecani.

