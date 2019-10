Procesi i Brexit shtyhet në 31 Janar 2020

Bashkimi Europian ka pranuar shtyrjen e procesit të Brexit deri në 31 Janar 2020.

Këtë e bën të ditur Presidenti i Këshillit Europian, Donald Tusk përmes një postimi në Twitter.

The EU27 has agreed that it will accept the UK’s request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019