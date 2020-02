PROFIL/ Nexhmije Pagarusha, “Bilbili i muzikës shqipe”

Ju sugjerojme

E premtja e datës 7 shkurt 2020 i gjen artdashësit e muzikës shqiptare me një lajm të hidhur. Artistja e mirënjohur e muzikës shqiptare, Nexhmije Pagarusha, u nda nga jeta në moshën 86-vjeçare, pas një sëmundjeje të shkurtër. E njohur si “Bilbili i muzikës shqipe”, Nexhmije Pagarusha u largua nga kjo botë me një karrierë të bujshme muzikore, e cila ka lënë gjurmë në diskografinë e muzikës së mirëfilltë.

Kush ishte Nexhmije Pagarusha?









Nexhmije Pagarusha u lind në Pagarushë (Komuna e Malishevës) më 7 maj të vitit 1933. Veprimtaria e saj muzikore 40-vjeçare është aq e gjerë, sa që është vështirë të thuhet se cilit zhanër i takon. Është e njohur për interpretimet e saj të shkëlqyera në muzikën popullore dhe opera. Nexhmije Pagarusha ishte edhe aktore e suksesshme, si në film ashtu edhe në teatër. Ajo u shkollua në Beograd ku ndoqi mësimet për solo-këndim, të cilën ajo e la në vitin e tretë dhe nuk e vazhdoi më. Ishte Beagradi qyteti ku ajo pati paraqitjen e saj të parë muzikore në skenë. Viti 1948 shënon një rëndësi të veçantë për artisten, e cila asokohe u pranua si soliste në Radio Prishtinë. Nexhmije Pagarusha interpretoi në një koncert të muzikës klasike veprat e përkthyera shqip të Bethovenit, Puçinit, Verdit etj. Ky koncert ka qenë i pari i këtij lloji. Fatkeqësisht, asnjëri nga organizatorët teknikë nuk ishte kujtuar që të regjistronte këtë koncert! Për fat të keq, nuk janë evidentuar as të gjitha koncertet dhe repertori i këngëve të kënduara nga ajo, ngaqë, siç ka thënë ajo një herë, për të vetëm muzika ishte me rëndësi; ajo dhe muzika ishin një. Mendohet se ajo ka interpretuar mbi 150 këngë.

Veprat muzikore më të njohura

“Baresha” është një ndër kryeveprat e interpretimit të saj. Kjo këngë u kompozua nga bashkëshorti i saj Rexhep Mulliqi, me tekstin e poetit Rifat Kukaj. Ajo numëron edhe këngë të tjera të njohura, si: “Ani mori nuse”, “Mora testin”, “Kur më shkon si zog n’hava”, “Kur më del në derë”, “Ke selvitë”, “Ç’u ngrit lulja në mëngjes”, “Çil njat zemër plot kujtime”, “Dallëndyshe”, “Një lule”, “Zambaku i Prizrenit” etj.

Mirënjohjet

Në nder të karrierës së saj të pasur, e madhja Nexhmije Pagarusha është nderuar me titullin “Bilbili i muzikë shqipe”. Ndërkohë, në vitin 2018, Nexhmije Pagarusha u vlerësua me “Medaljen e Mirënjohjes” nga presidenti amerikan, Donald Trump. Më 7 maj 2018, Nexhmije Pagarusha u nderua me dekoratë nga Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, në një takim të veçantë. Ndërkohë në vitin 2018, Ministria e Kulturës në krye atëherë me ish-ministrin Kujtim Gashi, e nderuan me mirënjohje këngëtaren e emëruar si “Bilbili i Kosovës”, për kontributin e saj në promovimin e muzikës së mirëfilltë shqipe. Ndryshe, ditë më parë, në 20-vjetorin e themelimit të kompanisë “Al Trade Center”, u bë e ditur se një prej rrugëve të kompleksit të tyre “Linda Premium Residence”, do të emërohet me emrin e saj, në nder të kontributit të saj ndër vite si dhe e njëjta është nderuar me çmimin e artë nga kjo kompani. Drejtori i “Al Trade Center”, Sokol Gashani kishte thënë se Nexhmije Pagarusha, e ka nderuar projektin, sepse sipas tij, ajo është kontribuuese e madhe e muzikës dhe artit shqiptar.

Jeta private

Nexhmije Pagarusha ishte e martuar me kompozitorin e njohur shqiptar, Rexhep Mulliqi. Ata kanë së bashku një djalë, Leonard Mulliqi, i cili jeton dhe vepron në Zvicër. Ndërkohë, Pagarusha ka jetuar me bashkëshortin e saj në lagjen “Ulpiana” në Prishtinë.

Citatet e saj

Në një intervistë të rrallë të dhënë për Telegrafin në vitin 2017, bilbili i muzikës shqipe asokohe po punonte në një këngë dedikuar nënës. Duke e cilësuar si qenien më humane që ka bota e ndjenjën më hyjnore faktin edhe të qenit nënë vet, Pagarusha ishte prehur se me kënaqësinë më të madhe e realizoi një projekt të tillë muzikor. “Nuk e di a ka ndonjë njeri të paprekur nga ata që e kanë përjetuar vdekjen e prindit, e në veçanti të nënës, ideja për këtë këngë më ka mahnitur shumë. Unë vazhdoj t’u përgjigjem projekteve të veçanta në muzikë përderisa ende kam forcë, atëherë kur unë të mos mundem, do të them mjaft”, kishte thënë Nexhmije Pagarusha në një intervistë për Telegrafin e Kosovës.

