PROFIL/ Njeriu që e përdori Kosovën për interesin personal politik

Nga Enton Palushi

Gjermanët, sidomos ata të pasluftës, nuk janë natyrë pompoze. Megjithatë selinë e qeverisë e kanë ndër më të mëdhatë në botë. Ndoshta më e madhja. Kur kryeministri Edi Rama u ngjit në ballkonin e zyrës së kancelares Angela Merkel në fillim të prillit 2014, e dinte se po përjetonte momentin më të lumtur në jetën politike. Gruaja më e fuqishme në botë po e shoqëronte me një gotë në dorë, duke i treguar atë që njihet si ‘Band des Bundes’. Vetë Rama e ka përshkruar me emocion këtë takim. Nuk dihet se çfarë kanë biseduar të dy atë ditë, por më vonë u tha se vizita historike (!) e kryeministrit shqiptar në Beograd në nëntor të atij viti, ka patur nxitjen e kancelares.

Ishin kohërat e arta kur Edi Rama dhe presidenti serb, Aleksandar Vuçiç ishin kthyer në ‘djemtë’ e preferuar të ‘nënës’ Merkel. Të dy premtonin se do ishin reformatorë, do çonin përpara integrimin dhe do të sillnin pajtim në rajon. Madje-madje mes tyre nisi edhe një si garë qesharake se cili prej tyre do ishte më i preferuari i Merkel. Vuçiç e pranoi disa herë se Rama po ia fitonte garën, aq sa në një rast e pranoi hapur: Lideri global nuk ishte ai, por kryeministri shqiptar.

Kur shihte videot dhe fotot e Edi Ramës me kancelaren gjermane, shtypi shqiptar entuziazmohej. Ishte koha kur nuk kishte ERTV dhe kur media nuk etiketohej si ‘kazan’. Ofensiva e sharmit, siç e quajtën në atë kohë, kishte kapur majat, aq sa dukej sa Merkel ishte fiksuar pas kryeministrit të pashëm, të zgjuar dhe plot humor nga Shqipëria.

Sa gabohen! Edhe ajo deklaratë e lëshuar në prill të vitit 2014 nga Merkel ishte e kujdesshme dhe e mbushur me skepticizëm. Ndoshta duam të besojmë se sharmi i Ramës e ka mbushur luterianen gjermane, por harrojnë se përpara kanë një grua që ka refuzuar rezidencën e madhe qeveritare për apartamentin e saj, që blen vetë gjizë në supermarket, që i bën të gjitha pushimet në një hotel normal me 4 yje diku në veri të Italisë dhe që së fundmi fjeti në një hotel në Afrikë, ku qeveritarët tanë nuk e fusin as qenin.

Ngadalë, djemtë ‘joshës’ të Ballkanit nisën që të bëhen ata që janë në të vërtetë: të fiksuar pas pushtetit me çdo kusht. Termin autokratë nuk ua vendosi media shqiptare apo ajo serbe, por mediat e Berlinit. Shtypi nisi të vuajë, Gjermania u mbush me shqiptarë të dëshpëruar, korrupsioni dhe krimi i organizuar kapi majat. Pandëshkueshmëria në nivelet më të larta ishte problemi kryesor në çdo raport të rëndësishëm ndërkombëtar.

Por sërish nuk ishte ajo që e shqetësoi shumë kancelaren gjermane. Dy vjet pas takimit të përzemërt në ballkonin e Bundeskanzleramt-it, në tetor të vitit 2016, mes ‘sharmantëve’ të Ballkanit u farkëtua ideja për ndarjen e Kosovës. Bekimin e mori nga një lobist amerikan, vulën thuhet se ia vendosi John Bolton, ‘skifteri’ i presidentit Donald Trump, njeriut që për Edi Ramën ishte rrezik për rendin botëror.

Ky nuk ishte vetëm momenti i thyerjes në marrëdhëniet mes Ramës dhe Berlinit, por ndoshta do vuloste edhe fatin e tij politik. Tashmë Rama duket se është e shkuara. Luteriania gjermane vendosi të ndërpresë hovin e ‘djemve shkatërrimtarë’ me një samit në Berlin, ku ajo dhe presidenti francez, do ua bënin të qartë se nuk ka lojëra me kufijtë në Ballkan. Kaq i madh ishte zemërimi i Merkel me dy liderët që rrezikuan me një lojë të frikshme, sa edhe rruga drejt integrimit në BE e Shqipërisë mund të jetë frenuar vetëm për këtë arsye.

Mirëpo luteriania e thjeshtë e di se lojërat në Ballkan janë të rrezikshme, sidomos kur etja për pushtet është e madhe. Tani në skenë ka dalë një tjetër teori: Jemi me Amerikën, vetëm ajo garanton zgjidhje dhe stabilitet. Kujtoni sa shtrenjtë e shiti Edi Rama një telefonatë me këshilltarin e sigurisë pranë presidentit Donald Trump. Teksa fliste në Kuvend përpara opozitës, pak ditë përpara se të shembej përfundimisht institucioni më i rëndësishëm në vend, legjislativi, Rama u krenua se kishte mbështetjen e SHBA. Të vendit më demokratik në botë. Krenohej dikush që praktikisht e ka lënë vendin pa asnjë pushtet tjetër përveç ekzekutivit (lexo: Ramës).

Në të gjithë këto situata, ajo që po vuan më shumë është e shkreta Kosovë. Fillimisht duke u shitur te Berlini si njeriu i stabilitetit dhe pajtimit në kurriz të Kosovës, më pas duke u shitur tek amerikanët si njeriu i garancive në rajon, dhe së fundmi, duke e kërcënuar BE-në me bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, në të tria rastet Edi Rama po tregon se nuk e ka problem të përdorë gjithë çfarë ka në dorë për hir të pushtetit personal dhe jo për shkak të dashurisë ndaj ‘dardanëve’. Paternalizmi i tij ndaj Kosovës i ngjan një babai të alkoolizuar dhe të rrezikshëm. Në këto kushte duhet thënë sa mirë që ka një ‘nënë’ si Gjermania. E cila mund ta divorcojë babanë nga fëmijët e tij.

