Prokuroria e Krimeve të Rënda mbyll hetimet për dosjen 339

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka mbyllur hetimet për dosjen 339, dosje për të cilën Partia Demokratike ka akuzuar Vangjush Dakon për blerje votash. Në përfundim të hetimeve prokuroria ka marrë të pandehur rreth 12 persona.

Nuk jepen detaje për personat e akuzuar, por kryebashkiaku i Durrësit Vangjus Dako, nuk është pjesë e dosjes përfundimtare. Prokuroria e Krimeve të Rënda do të dërgojë në gjykatë konkluzionet dhe do të jetë kjo e fundit, e cila do të vendosë nëse dosja do kalojë për gjykim, apo do kërkohen prova shtesë.

Etiketa: dosja 339