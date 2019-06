Protesta/ BE: Të shmanget dhuna, policia të përmbahet

Ju sugjerojme

Delegacioni i BE në vendin tonë ka reaguar pak orë nga protesta e opozitës, duke bërë thirrje për shmangien e akteve të dhunës. Përmes një deklarate të shpërndarë në rrjetet sociale, BE thekson se respekton të drejtën e qytetarëve për të protestuar, por nuk toleron aktet e dhunës. Gjithashtu, Deleacioni i BE i bën thirrje edhe forcave të rendit që të përmbahen edhe nëse gjatë protestës provokohen nga turma.



Deklarata e plotë

Ndërkohë që respektojmë plotësisht të drejtën themelore të qytetarëve shqiptarë për të demonstruar, ritheksojmë rëndësinë e ushtrimit të kësaj të drejte në mënyrë të rregullt dhe paqësore.

Ne dënojmë të gjitha aktet e dhunshme që kanë ndodhur në protestat e mëparshme. Asnjë formë e nxitjes së dhunës nuk është e tolerueshme. Përdorimi i eksplozivëve ose i ndonjë sendi tjetër të projektuar për të shkaktuar lëndime është krejtësisht i papranueshëm. Është përgjegjësi e drejtuesve të protestës të sigurojnë që demonstrimet të mbahen në mënyrë të sigurt si për pjesëmarrësit ashtu dhe për banorët e tjerë Tiranës, si dhe për të shmangur çdo përshkallëzim gjatë protestave. Autoritetet e zbatimit të ligjit gjithashtu kanë përgjegjësi për të vepruar me përmbajtje, edhe nëse provokohen.

Ne vazhdojmë t’i bëjmë thirrje të gjitha palëve të angazhohen urgjentisht në një dialog konstruktiv për të kapërcyer situatën aktuale politike.

