Protesta e një Presidenti

Pasnesër, politika dhe shoqëria do të hasen me protestën e paprecedentë, të parën e këtij lloji në vend. Një manifestim i thirrur nga Presidenti i Republikës. Meta thotë se çdo gjë do të jetë paqësore, dhe ai ka kërkuar flamuj kuqezi, mimoza dhe telefona celularë. Thirrja e simboleve kombëtare, dhe evokimi i mesazheve për demokraci. Si erdhi 2 Marsi, dhe çfarë kërkon Ilir Meta. Një analizë e detajuar e gazetës MAPO

Thirrja e Presidentit për të mbushur bulevardin më 2 mars, kundër autokracisë, kundër kapjes së gjithë pushteteve, për t’iu kthyer qytetarëve institucionet, për të shpëtuar Kushtetutën, siç e ka motivuar ai, i kapi të gjithë në befasi. Qeverinë ndoshta më pak, sepse ajo e di se çfarë po bën, teksa po i heq kreut të shtetit çdo prerogativë, edhe atë të caktimit të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, apo teksa vazhdon hetimin parlamentar për shkarkimin e tij. Por, kjo thirrje e Metës, ngjan se ka zënë në befasi edhe opozitën, e cila, ishte futur në një proces mirëfilli politik, për të hartuar reformën zgjedhore, që do të sillte si rezultat, zhvillimin e shumëpritur, zgjedhjet e parakohshme, dhe votën e lirë e të ndershme. Kjo edhe sipas rezolutës së Bundestagut, ku më së shumti e ka mbështetur opozita aksionin e saj.









Meta ka shkuar shumë larg në retorikën e tij, dhe me siguri ai e di se me këtë do të afektojë shumë qytetarë që janë në revolt me qeverinë. Dhe ai nuk ka munguar ta mbushë mesazhin me metafora të tipit, shqiponjat do të shporrin sorrat e rilindjes.

Pra një si kushtrim mirëfilli antiqeveritar. Edhe pse në daljet publike, si ato në Opinion të Enjten e shkuar, kreu i shtetit është treguar më i përmbajtur, duke i dhënë shumë rëndësi faktit se do të jetë një manifestim paqësor. Dhe një lëvizje për Kushtetutën. Aq më tepër, kur shtoi se këtë nuk po e bën të largojë Edi Ramën. Ai të qëndrojë, tha pak a shumë Meta, por brenda ligjit.

Mirëpo, analistët përballë tij, nuk harrojnë asnjëherë t’i përmendin 1 prillin, një prej pikave më të dobëta të Ilir Metës. Marrëveshja që bëri ai me Edi Ramën, që i siguroi këtij të fundit pushtetin, që sot është kërcënim për Kushtetutën dhe Demokracinë.

Presidenti i Republikës nuk duket i lumtur kur ia kujton paktin me Ramën, të 1 prillit të vitit 2013. Ai iu shmang pyetjeve për këtë çështje. I vetmi argumentim; “Nuk më votuan mua shqiptarët me 51 për qind të votave që unë mos bëja marrëveshje”. Ishte pikërisht ajo marrëveshje që solli Ramën në pushtet, i cili sot po detyron Ilir Metën të veshur me pushtetin e Presidentit të thërrasë qytetarët në tubimin e dy marsit, në atë që ai e quan “Pranvera Kuqezi”.

Dy gishta

Faqja e Facebook-ut e presidentit është mbushur me thirrje për të dalë në protestë të hënën. Edhe dita e djeshme nuk bënte përjashtim, kur Presidenti do shfaqej pa kollaren e kuqe që e ka të preferuarën e tij, dhe me dy gishta lart. Si për të simbolizuar jo vetëm datën, por edhe simbolin e protestave të dhjetorit. Ai thotë se është i paduruar për të dalë me qytetarët për t’iu kthyer sipas tij atyre institucionet.

Duhet theksuar se Edi Rama, kryeministër prej shtatë vjetësh me votat dhe të Ilir Metës, sot ka në dorë të gjitha institucionet, ekzekutivin, drejtësinë, parlamentin dhe një pjesë jo të vogël të mediave. I vetmi institucion që nuk ka arritur ende ta shtijë në dorë është Gjykata kushtetuese, dhe Presidenca e cila po i hap jo pak andralla me daljet e përditshme të Metës. Gjykata Kushtetuese do ishte dhe pika e përplasjes finale mes dy pushteteve, ekzekutivit dhe presidencës.

Shkak u bë një ndryshim i ligjit për “Emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese” ku Presidentit i hiqet si kompetencë betimi i tyre. Në fakt i lihet një afat prej dhjetë ditësh për të organizuar ceremoninë e betimit, dhe në rast se ai refuzon ta bëjë atëherë kandidati i votuar si anëtar, mund ta dërgojë betimin me shkrim.

Një praktikë e ndjekur nga gjyqtarja Arta Vorpsi, e cila pasi u refuzua nga ana e Metës, preferoi ta bënte betimin pranë një notereje tek “Ura e Tabakëve”, çka shkaktoi habi por dhe jo pak ironi në opinionin publik. Pengesa e fundit për të kapur këtë gjykatë është pikërisht, ky betim i cili në rast se nuk kryhet kthen në nul të gjitha procedurat e tjera, si fjala vjen renditja në KED apo dhe votimi në parlament.

Dekreti

Presidenti ka premtuar dekretin e shpërndarjes së parlamentit në 2 mars, në rast se këtë ia kërkojnë qytetarët. Por a mund ta bëjë? Në fakt Kushtetuta dhe rregullorja e parlamentit parashikon që kjo mund të ndodhë vetëm me kërkesë të kryeministrit, kur ai rrëzohet me mocion besimi apo mosbesimi. Por Rama megjithëse mundohet ta injorojë sërish e di fort mirë se një dekret i tillë do ishte hall mbi hall. Kryetarët e Bashkive i zgjodhi pa mandatin e Metës, tashmë i duhet të mbajë qeverinë me votat e një parlamenti të zhdekretuar.

Natyrisht Rama, mund të vazhdojë të bëjë atë që di të bëjë më mirë, por sërish çështja përpara ndërkombëtarëve s’do jetë më e njëjta. Fundja ç’është ky kryeministër që nuk zbaton dekretet e presidentit, ç’është ky kryeministër që presidenti i vendit, i organizon tubim kundër qeverisë që ai vetë e ka dekretuar. Dje Rama u mundua ta fuste veprimin e Metës, në hullitë e akuzave për grusht shteti, por është Meta që prej dhjetorit të kaluar e akuzon atë vetë dhe Rilindjen për një veprim të tillë.

Ndërkohë që Meta nuk ngurron t’i mëshojë fort faktit se protesta do jetë paqësore. Madje zëdhënësi i tij Tedi Blushi, ka lajmëruar se ata që do e mbështesin, do pranohen të vijnë vetëm me mimoza në duar dhe flamurë kuqezi. Ende nuk dihet pjesëmarrja, por ajo që dihet është se dhe opozita e ka mbështetur në distancë. Bashkë me të janë dhe një sërë aktorësh të shoqërisë civile, dikur përkrahës të Ramës, që janë shfaqur hapur kundër tij, jo vetëm për gjykatën por edhe për ligje apo vendime të tjera që cenojnë të drejtat e njeriut.

Si fjala vjen, ligji anti-KÇK për të cilin është vështirë që të gjesh një zë që ta mbrojë. Të gjithë janë të mendimit se ai bie ndesh me frymën kushtetuese, të drejtat e njeriut, por edhe minon Reformën në Drejtësi, pasi merr kompetencat e SPAK dhe BKH. Po qytetarët? Ndoshta ajo që thamë në krye të herës për veprimin e Metës në vitin 2013 i bën disi mosbesues. Ata nuk para kuptojnë nga kushtetuta që Rama po e bën fërtele.

Ata dinë që ka ikje masive të njerëzve, që menaxhimi i taksave nga qeveria bëhet në mënyrën më abuzive të mundshme, që fatura në fund të muajit i vjen e lartë, që të ardhurat nuk rriten por vetëm çmimet, që shëndetësia po përjeton ditë të zeza e kështu me radhë. Dhe ata, drejtojnë gishtin nga Rama, por pjesë të fajit bëjnë dhe Metën për marrëveshjen e 1 prillit. Pa ato vota, Rama kush e di ku do ishte sot?

Le ta kthejmë 2 marsin vetëm kuqezi

Nga Edmond Budina

Ka ngjarje, që nuk të shqiten nga kujtesa, sado kohë që të kalojë. E tillë është edhe ajo ditë dhjetori e vitit 1990, kur një grup studentësh e pedagogësh shkuam për të kërkuar pluralizmin politik. Ëndrra e lirisë, demokracisë, për ta bërë Shqipërinë si gjithë Evropa, tej përshkonte gjithë hapësirën, objektet, njerëzit, që me sytë gjithë shkëlqim prej lotëve, puthnin deri llamarinat e autobusit, i cili do të na çonte në Pallatin e Brigadave. Në ata sy kishte aq shumë dritë, shpresë… Pas afro tridhjetë vitesh ëndrra është zvenitur, shpresa u kthye në zhgënjim, por gjithsesi, sado i madh të jetë zhgënjimi, gabimet e bëra ndër vite, nuk kanë të krahasuar me atë që po ndodh tani, ankthin e rikthimit në diktaturë.

Një grusht njerëzish, me një mentalitet feudal, sillen si pronarë të vendit, ndërsa e gjithë shpura putha-dorase rilindase e dumba-bistëve qamilistë, i bëjnë “hosanna”, kandidat Salep Sulltanit. Vendi është i mbushur me drogë, krim, korrupsion qelizor, ku blihen e shiten jo vetëm votat, por edhe frymorët. Një parlament i paligjshëm, që harton e voton ligje antikushtetuese, ku makutëria për pasuri i zhvesh nga çdo ndjesi njerëzore. Mafia e ulur këmbëkryq, bën tregti me politikën dhe vendi është kthyer në një “lavatriçe” ndërkombëtare parash të pista.

Kjo qeverisje, që sukses të saj ka vetëmburrjen, prepotencën, po dëbon rininë nga vendi, po iu vret shpresën e po largon përherë e më tepër ëndrrën tonë të kahershme, Shqipërinë si gjithë Evropa. Ëndrrën tonë evropiane mund ta çojmë përpara vetëm ne, pa shpresuar se do të jenë të huajt që do të na i zgjidhin problemet. Prej dy vitesh tashmë qytetarë, intelektualë, artistë, protestojnë përditë në mbrojtje të ndërtesës së Teatrit Kombëtar, shkeljes së Kushtetutës, vjedhjes së truallit publik. Tërheqja e përkohshme e Qeverisë e Bashkisë tregon se sa të drejtë kishim ne kur ngulmonim në protestë të përditshme. Protesta është qytetari dhe na ka mësuar të jemi përherë syçelët. Asnjë hap pas deri në fitoren përfundimtare, sepse shembja e Teatrit do të thotë shembje e demokracisë.

Për këtë Presidenti është një nga mbrojtësit e Teatrit. Vetëm në mesjetë ose në diktaturat më të egra, shteti iu hiqte dritat, ujin qytetarëve të vet për t’i gjunjëzuar. Për të vazhduar ëndrrën e nisur në nëntëdhjetën, për të ringjallur shpresën, për të mbrojtur Kushtetutën, për ta çliruar Shqipërinë nga oktapodi rilindas, që nuk ka asgjë socialiste, por ka uzurpuar padrejtësisht të gjitha institucionet, duhet të bëhemi të gjithë bashkë më 2 mars për të mbështetur Presidentin Ilir Meta, i cili atë ditë dhjetori të nëntëdhjetës ndodhej në autobus së bashku me ne. Pavarësisht bindjeve të majta ose të djathta, pavarësisht ngjyrimeve politike të gjithsecilit, le ta kthejmë 2 marsin vetëm kuqezi.

Pse duhet të jemi të gjithë me Ilir Metën më 2 mars

Nga Fitim Zekthi

Gjykata Kushtetuese është thelbi i gjithë garancive që sistemi politik i një vendi të mos bëhet tiranik dhe të shkatërrojë liritë dhe jetët e qytetarëve. Formalisht, Gjykatat Kushtetuese kanë marrë jetë në Europë pas Luftës së Parë Botërore. Vendi i parë europian që u bë me Gjykatë Kushtetuese ishte Austria. Prej dekadash dhe shekujsh, në shumë vende të Europës kishte pasur elemente të ndarjes së pushteteve, të kontrollit të pushtetit të qeverisë, të vendimmarrjes së saj dhe të Parlamentit, por Gjykata Kushtetuese nuk kishte pasur (duke përjashtuar këtu SHBA-në). Në këto kushte, kur garancitë për një sistem politik që nuk bie në tirani, që nuk grabit institucione dhe nuk shkatërron liritë e njerëzve, po zhbëhen, atëherë qëndrimi përballë është e vetmja zgjidhje.

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka muaj të tërë që po e denoncon këtë turp dhe këtë krim kombëtar mbi të ardhmen e vendit. Pas mosreagimit të plotë dhe pas vazhdimit po me atë zell për të kapur Gjykatën Kushtetuese, Presidenti ka thirrur një protestë popullore në 2 mars. Qeveria ka zgjedhur ta sulmojë Presidentin si njeri që bën lojën e opozitës, që është në opozitë apo që është opozita. Njerëz të saj në media thonë po të njëjtën gjë. Madje disa syresh thonë edhe që Presidenti kërkon të zbehë rolin e Bashës si kryetar i opozitës, kërkon protagonizëm si njeri i opozitës. Ata thonë se Presidenti bën lojë, ka qenë dikur me Ramën, është vetë përgjegjës, i ka votuar ligjet etj. Ka syresh që thonë se Presidenti ka frikë nga SPAK-u apo është i korruptuar etj. Në të vërtetë, debati i ndershëm që duhet të bënte sfera publike dhe shoqëria, duhet të ishte nëse po grabitet Gjykata Kushtetuese, nëse ka të drejtë Presidenti, nëse Dvorani, KED, KLP, KLGJ dhe sigurisht Rama po luftojnë të marrin Gjykatën. Sa për akuzat se gjasme Meta kërkon të zbehë apo dublojë rolin e Bashës, këto janë qesharake. Basha është kryetari i PD-së dhe alternativa për kryetar qeverie.

Këtë e njeh si fakt vullneti popullor, elektorati, e njohin mediat edhe pse shumë nuk duan, e njohin miqtë tanë ndërkombëtarë. Këto shtatë vite kanë mjaftuar për të hedhur tej çdo budallallëk, që për hir të së vërtetës ka dalë nga PS-ja dhe nga njerëzit e Ramës në media mbi PD-në, mbi opozitën, mbi Bashën. Meta, më shumë se kushdo, e di këtë. Kjo është një shigjetë e ndryshkur e hedhur nga Rama dhe asgjë më shumë. Rama është një njeri i varur nga planifikimet, skemat, kurthet, të cilat nuk bëhen dot pa shpifje dhe pa sajesa. Ai mendon se po të hedhë këtë budallallëk në qarkullim njerëzit e PD-së do të ndryshojnë mendim për Bashën apo për Metën, do të nisin të dyshojnë te Basha apo te dikush tjetër. Asgjë nuk ndodh. Opozita nuk është një fushë ku gjarpërojnë shumë rryma, por një lumë në të cilin derdhen shumë rryma. Meta sot është Presidenti i Republikës, një politikan i fortë, që po bën një betejë që askush në atë rol nuk do ta bënte!

